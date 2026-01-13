Avatar sempre più nella storia, anche Scarlett Johansson deve arrendersi: il nuovo record assoluto Il terzo capitolo della saga cinematografica non smette di stupire e regala un nuovo record asooluto. Scarlet Johansson sconfitta

Saga cinematografica ideata e diretta da James Cameron, Avatar si è fatta largo ben presto tra i progetti più ambiziosi e riusciti della storia del cinema mondiale. Il racconto delle vicende del pianeta Pandora ha stupito e rivoluzionato il mondo del cinema, infatti, sin dal primo film del 2009, con il quale ha rivoluzionato l’uso del 3D e degli effetti digitali, ha saputo conquistare i favori del pubblico e della critica internazionale. Per quanto riguarda gli incassi al botteghino, con oltre 6,5 miliardi di dollari incassati complessivamente, contando anche il secondo capitolo del 2022 (Avatar la via dell’acqua) e il terzo, uscito il Dicembre scorso, ovvero Avatar Fuoco e Cenere. Come se tutto ciò non bastasse, il blockbuster ha macinato un nuovo incredibile record. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Avatar Fuoco e Cenere: il nuovo record ai danni di Scarlet Johansson

Il successo dell’ultimo e attesissimo capitolo di Avatar Fuoco e Cenere, oltre ad aver portato al cinema i fan di tutto il mondo, ha incoronato la nuova regina del box office, ovvero Zoe Saldana. L’attrice americana, fresca vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice non protagonista in Emila Perez del 2025, è diventata la star più remunerativa al boxoffice mondiale, ovvero l’attrice i cui film hanno portato in cassa, in totale, la cifra più alta. La sua prova attoriale, nascosta dietro il ruolo di Neytiri, le ha permesso di detronizzare Scarlett Johansson, ora seconda in questa speciale classifica.

Stando alle classifiche di The Numbers, sito dedicato alle analisi degli incassi, Zoe Saldaña (16.859.193.100 dollari) supera Scarlett Johansson (16.435.483.784 dollari). Il merito di questo incredibile record, va ovviamente ai tre Avatar, ma anche alla sua partecipazione nel Marvel Cinematic Universe, in parte anche con la Johansson. Altro trofeo invidiabile in bacheca per l’attrice di origine domenicana. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

