Avatar non basta più a James Cameron? Il regista è sempre più lontano dal mondo di Pandora: cosa ha detto Dopo oltre vent'anni dedicati alla saga, James Cameron sta valutando il prossimo capitolo della sua carriera. Avatar continuerà, ma il futuro del regista potrebbe essere altrove

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Per più di vent’anni Pandora è stata al centro del cinema di James Cameron. Un viaggio iniziato nel 2005 e proseguito attraverso tre film, fino all’ultimo capitolo arrivato nelle sale lo scorso anno. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato. Il regista sta iniziando a guardare oltre il mondo di Avatar e, per la prima volta, lascia intravedere la possibilità che la sua storia con il franchise possa avvicinarsi alla conclusione. Non si tratta ancora di un addio ufficiale. Cameron non ha infatti escluso i prossimi capitoli già annunciati, ma le sue parole raccontano un momento di riflessione molto più ampio: il futuro della sua carriera potrebbe non essere più legato soltanto a Pandora.

Avatar, James Cameron immagina un futuro lontano da Pandora

Il punto di partenza della riflessione è proprio il lungo viaggio compiuto con la saga. In occasione del conferimento del Governor General’s Prize in Canada, Cameron ha spiegato che l’universo di Avatar ha rappresentato una parte quasi ininterrotta della sua carriera negli ultimi vent’anni. "Quali sono le altre storie che voglio raccontare?", si è chiesto il regista, aggiungendo una seconda domanda altrettanto importante: "Quante di queste devo dirigere personalmente e quante invece limitarmi a scrivere o produrre?"

Non è quindi soltanto una questione di lasciare o meno Pandora. Cameron sembra essere impegnato in una riflessione più ampia sul proprio futuro professionale e sulle storie alle quali vale ancora la pena dedicare tempo ed energie. Il regista ha inoltre raccontato di aver iniziato a riconsiderare i progetti che gli stanno più a cuore, cercando di capire quale contributo possano dare al mondo di domani. Una prospettiva che suggerisce la volontà di affrontare il prossimo capitolo della sua carriera con obiettivi diversi.

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Avatar con o senza Cameron: i fan attendono con ansia

La situazione è particolarmente interessante perché il futuro della saga non è affatto terminato. Dopo Avatar – Fuoco e cenere, sono già previsti altri due film, attesi rispettivamente nel 2029 e nel 2031. Il vero interrogativo, dunque, riguarda il ruolo di Cameron. Il regista non ha ancora preso una decisione definitiva e ha definito questo momento come una fase di transizione nella quale sta progettando quello che considera l’ultimo atto della propria carriera. Ed è proprio questa espressione a lasciare aperta ogni possibilità. Cameron non sa ancora quanto durerà questa nuova fase: "Non so se questo ultimo atto durerà un anno oppure vent’anni", ha ammesso. Per questo, almeno per il momento, parlare di un addio definitivo ad Avatar sarebbe prematuro. La saga ha ancora due capitoli programmati, ma Cameron sta già guardando oltre Pandora. E la domanda che resta sospesa è una sola: sarà ancora lui a guidare il pubblico nel prossimo viaggio?

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