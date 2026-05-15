Avatar Fuoco e Cenere arriva finalmente su Disney Plus: la (vicinissima) data d'uscita dell'ultimo film della trilogia più redditizia della storia del cinema Dopo una lunga attesa, il terzo capitolo della saga ha finalmente una data d'uscita sulla piattaforma streaming Disney Plus

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Se vi siete persi al cinema Avatar: Fuoco e Cenere, niente paura: il terzo capitolo della saga di James Cameron sta finalmente per arrivare in streaming su Disney+.

Quando esce Avatar: Fuoco e Cenere su Disney+: annunciata la data

Non è l’unica buona notizia, perché all’uscita manca pochissimo: l’appuntamento sulla piattaforma è infatti fissato per il 24 giugno. In questa nuova avventura, Jake Sully e la sua famiglia dovranno affrontare una tribù di Na’vi rivali, decisamente più feroce delle altre. Nel cast, oltre ai volti storici come Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver e Kate Winslet, ci sono anche delle novità, tra cui l’ingresso di Oona Chaplin e David Thewlis.

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Il film, uscito nelle sale lo scorso 19 dicembre, ha fatto registrare l’ennesimo record di incassi, anche se questa volta la critica si è divisa un po’ di più rispetto al passato. La cifra incassata è di 1,4 miliardi di dollari in tutto il mondo, il che ha reso il film il terzo grande successo del 2025 a superare il miliardo insieme ad altri due titoli della Disney: il remake in live-action di Lilo & Stitch e Zootropolis 2. Grazie a questo traguardo, quella di Avatar è diventata ufficialmente la trilogia più redditizia della storia del cinema.

Quando usciranno al cinema Avatar 4 e 5

I piani per il futuro sono già scritti: Avatar 4 arriverà nel 2029, mentre il quinto capitolo è previsto per il 2031. James Cameron ha già anticipato che nei prossimi film ci sarà un importante salto temporale, utile per mostrare la crescita dei figli di Jake e Neytiri e per esplorare meglio i "mercanti del vento", la nuova fazione introdotta proprio sul finale di questo terzo capitolo. Ricordiamo, infine, che se non si vuole aspettare il 24 giugno, l’unico modo per vedere il film è acquistarlo o noleggiarlo in digitale (in formato Premium VOD) sulle principali piattaforme come Apple TV, Prime Video Store, Google Play Film o Rakuten TV.

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