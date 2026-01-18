Avatar: Fuoco e Cenere entra nella storia del cinema: è tra i 30 film con i maggiori incassi di sempre nel mondo Avatar: Fuoco e Cenere entra nella top 30 dei film con i maggiori incassi di sempre al botteghino mondiale, rafforzando il dominio della saga di James Cameron

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Walt Disney Italia

CONDIVIDI

La saga di Avatar continua a riscrivere le regole del box office globale. Con Avatar: Fuoco e Cenere, James Cameron dimostra ancora una volta come il pubblico internazionale risponda in modo travolgente al richiamo di Pandora. Il terzo capitolo del franchise non solo sta registrando numeri impressionanti, ma si è già ritagliato un posto nella storia del cinema commerciale. Un successo che rafforza le ambizioni future della saga, anche se lo stesso Cameron invita alla prudenza guardando ai prossimi capitoli.

Avatar 4: James Cameron conferma Michelle Yeoh ma frena gli entusiasmi

Lo sguardo dei fan è già rivolto al futuro. Intervistato da un’emittente televisiva giapponese, James Cameron ha confermato che Michelle Yeoh farà parte del cast di Avatar 4, interpretando una Na’vi tramite performance capture. Il personaggio, chiamato Palakpuelat, dovrebbe avere un ruolo importante anche nel quinto capitolo della saga.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nonostante la conferma, il regista ha voluto smorzare gli entusiasmi, ricordando che la realizzazione di Avatar 4 non è ancora una certezza assoluta. Cameron ha spiegato come l’industria cinematografica stia affrontando un periodo delicato e come Avatar: Fuoco e Cenere abbia richiesto investimenti enormi. Per proseguire, sarà necessario non solo continuare a ottenere grandi risultati al botteghino, ma anche trovare soluzioni produttive più sostenibili. Una prudenza che non cancella i piani già annunciati, con Avatar 4 previsto per il 21 dicembre 2029 e Avatar 5 per il 19 dicembre 2031.

Avatar: Fuoco e Cenere entra nei 30 film con i maggiori incassi di sempre

I numeri giocano decisamente a favore di Cameron. A quattro settimane dall’uscita, Avatar: Fuoco e Cenere ha raggiunto il 29° posto nella classifica dei film con i maggiori incassi globali di sempre, superando autentici colossi della storia del cinema. Il terzo capitolo di Avatar ha infatti lasciato alle spalle titoli come Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re (1,14 miliardi di dollari), Aquaman (1,152 miliardi), Captain America: Civil War (1,155 miliardi) e Iron Man 3 (1,215 miliardi). La classifica resta saldamente dominata proprio dal mondo di Pandora: il primo Avatar occupa il primo posto assoluto, mentre Avatar: La via dell’acqua si colloca al terzo, per un totale che supera i 2,3 miliardi di dollari complessivi. Un dominio che rende la saga un caso quasi unico nella storia del cinema contemporaneo.

Nel frattempo, il box office internazionale e statunitense continua a muoversi anche grazie ad altri titoli di successo. Zootropolis 2 si è confermato una vera macchina da incassi, superando quota 1,6 miliardi di dollari globali e diventando il film animato Disney più redditizio di sempre. Buoni risultati anche per il thriller Una di famiglia – The Housemaid, che ha sfiorato i 100 milioni complessivi, e per il debutto di Greenland 2 – Migration con Gerard Butler. Sul fronte horror, Ben – Rabbia animale ha invece aperto con un incasso discreto negli Stati Uniti.

Potrebbe interessarti anche