Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Avatar 3 costa troppo e incassa "poco": James Cameron bloccherà davvero la saga?

Avatar 3 è stato un mezzo fallimento al box office e la Casa di Topolino si chiede se sia ancora il caso di investire nella saga

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

Avatar costa "troppo": e se James Cameron bloccasse qui la saga?
Disney Italia

Nel 2009, il primo Avatar, capostipite della saga fantascientifica ideata e diretta da James Cameron, ha sconvolto il cinema. Tra un 3D allo stato dell’arte, effetti speciali incredibili e una storia semplice ma in grado di colpire al cuore dello spettatore, il successo è stato tanto roboante quanto comprensibile. Non è un caso che il film abbia superato la mastodontica cifra di 2 miliardi di dollari al botteghino globale. A distanza di 13 anni è uscito Avatar – La via dell’acqua, il primo di altri 4 sequel in programma: oltre 2 miliardi di incassi anche in questo caso. Lo scorso dicembre è stato il turno del terzo capitolo, Avatar – Fuoco e cenere. Proprio quest’ultimo ha "di poco" superato quota 1.4 miliardi al box office. Una cifra notevole, ma ben lontana da quella dei predecessori e che, se rapportata con gli altissimi costi di produzione, fa nascere una domanda: ha ancora senso andare avanti?

Avatar costa tantissimo e incassa "poco": James Cameron stoppa la sua creatura?

Oggigiorno, superare un miliardo al botteghino può essere considerato un successo per quasi ogni film. Per i cinema, pellicole come Avatar sono una manna, poiché nella stretta nicchia di quelli che possono rimanere settimane in cartellone e comunque riempire le sale. Per il produttore, in questo caso Disney, la posta in gioco è ben più alta. Tra costi di produzione e di marketing, la Casa di Topolino ha investito circa 500 milioni di dollari nel progetto, che è così a mala pena profittevole. E se a questo aggiungiamo l’impegno già preso nel produrre altri due sequel, in programma per il 2029 e per il 2031, è facile immaginare che da quelle parti stiano suonando diversi campanelli d’allarme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Lo stesso Cameron ha espresso preoccupazioni riguardo la salute della saga. A dicembre 2025, il cineasta canadese aveva scherzato dicendo che avrebbe tenuto una conferenza stampa riguardo il destino del franchise sulla base dei risultati di Fuoco e cenere. Cameron è quindi ben conscio del fatto che gli incassi sono calati e che ormai giustificare gli esorbitanti costi di produzione della saga sta diventando sempre più difficile.

Il futuro del franchise di Avatar è appeso a un filo?

Cameron ha raccontato a GQ, nel 2022, che il break-even dei suoi film, ossia la quota che devono incassare per non andare in perdita, è circa 1.5 miliardi. Con Fuoco e Cenere, quindi, mancheranno di poco il bersaglio, anche se Disney incasserà qualcosa dalla distribuzione su Disney+ e dai biglietti portati dal film all’area dedicata a Pandora nell’Animal Kingdom a Disney World in Florida.

Cameron è senz’ombra di dubbio un grande regista, ma non esattamente uno di quelli in grado di risparmiare in fase di produzione. Da Titanic e Terminator 2 fino ad Avatar, ha riscosso sì grandissimo successo (soprattutto commerciale), ma tutti i titoli menzionati sono stati i più costosi "di sempre" all’epoca della loro uscita. Notoriamente va over budget e lungo con le tempistiche e la sensazione comune, ormai, è che andare a vedere Avatar è più un’esperienza sensoriale: si va più per lo spettacolo che per la storia. E per gli spettatori può essere uno dei motivi dietro allo "scarso" successo di questo terzo capitolo.

Troppo lungo e senza vere migliorie tecniche

Sul banco degli imputati per Avatar – Fuoco e cenere anche l’eccessiva (per alcuni) durata, oltre 3 ore. A questo si aggiunge anche il fatto che, a livello di effetti speciali, non si è visto un salto in avanti così massiccio rispetto a La via dell’acqua. Contemporaneamente, Disney ha portato in sala altri due film in grado di passare il miliardo, ossia Lilo & Stitch e Zootropolis 2. Film con budget decisamente inferiori (circa 100 milioni di dollari).

A conti fatti, però, è difficile che Cameron finisca per ricevere un no da Hollywood e quindi finire per trovarsi costretto a chiudere i battenti della sua saga. Ma secondo molti analisti, dovrà trovare un punto di vista più nuovo e fresco nella storia dei Na’vi se vorrà invertire la pessima tendenza presa dal franchise.

Potrebbe interessarti anche

Avatar 3 apre la strada per Avatar 4 e 5: il piano di James Cameron

Avatar: Fuoco e Cenere entra nella storia del cinema: è tra i 30 film con i maggiori incassi di sempre nel mondo

Avatar: Fuoco e Cenere entra nella top 30 dei film con i maggiori incassi di sempre ...
James Cameron entra nella cerchia dei miliardari

James Cameron miliardario (e ‘rincorre’ Jeff Bezos): il patrimonio da sogno

Secondo Forbes, James Cameron entra nella cerchia dei miliardari grazie ai successi ...
Avatar 3 apre la strada per Avatar 4 e 5: il piano di James Cameron

Avatar: Fuoco e Cenere, dal cinema a Disney Plus: quando esce in streaming il film di James Cameron

I fan di Avatar si chiedono quando “Fuoco e Cenere” arriverà su Disney+. Ecco le nos...
Avatar 3 apre la strada per Avatar 4 e 5: il piano di James Cameron

Avatar 3, il finale apre la strada ai capitoli 4 e 5: il piano di James Cameron lascia senza fiato

Il regista canadese ha le idee ben chiare riguardo al futuro della sua saga fantasci...
Avatar 4, James Cameron annuncia l'arrivo del nuovo villain: chi è Bukowski

Avatar 4 avrà un nuovo e più pericoloso cattivo: James Cameron annuncia il nome ed è incredibile

James Cameron regala il primo spoiler su Avatar 4: il regista annuncia l'arrivo del ...
Avatar sempre più nella storia, anche Scarlett Johansson deve arrendersi: il nuovo record assoluto

Avatar sempre più nella storia, anche Scarlett Johansson deve arrendersi: il nuovo record assoluto

Il terzo capitolo della saga cinematografica non smette di stupire e regala un nuovo...
Buen Camino diventa il film con il miglior incasso di sempre, Checco Zalone supera Avatar ed entra nella storia del cinema italiano

Buen Camino, travolge Avatar: Checco Zalone conquista il botteghino e fa la storia del cinema italiano

Numeri da capogiro per Buen Camino: il film di Nunziante supera Avatar, vola oltre i...
Avatar 2 - La Via dell'Acqua, come finisce il secondo capitolo della saga

Avatar 2, finale doloroso e promessa di guerra: come finisce La Via dell’Acqua, in attesa di Fuoco e Cenere

Il finale di Avatar – La Via dell’Acqua tra lutto e rinascita: cosa accade ai Sully ...
Avatar 3 - Fuoco e cenere: le prime reazioni della critica non lasciano dubbi

Avatar 3 - Fuoco e cenere, le recensioni della critica lasciano senza parole: ecco perché

Cominciano ad arrivare le prime reazioni dei critici sul nuovo capitolo della saga d...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard
John Hannah

John Hannah
Zoe Saldana

Zoe Saldana
David Hekili Kenui Bell Lilo & Stitch

David Hekili Kenui Bell

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963