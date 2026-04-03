Avatar 4 cancellato? Un annuncio importante cambia le sorti della saga

Avatar 4, Disney corre ai ripari e cambia tutto: la decisione clamorosa sul destino del franchise I risultati al botteghino di Avatar 2 e 3 hanno generato preoccupazione per il futuro della saga: nuovi aggiornamenti annunciano cambiamenti importanti per Avatar 4

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Se è vero che Avatar continua a essere uno dei franchise più importanti dell’industria cinematografica, è altrettanto confermato che i sequel hanno riscosso, di volta in volta, sempre meno successo in quanto a pubblico, soprattutto a fronte delle spese di realizzazione. Questo ha portato ad un necessario ridimensionamento del franchise, con lo stesso James Cameron pronto a fermarsi qualora si fosse trovato ad un importante calo di interesse da parte del pubblico. Una situazione che ha avuto l’inevitabile conseguenza di mettere in dubbio il proseguimento della saga con i già annunciati Avatar 4 e 5. Oggi, però, arrivano importanti aggiornamenti sui prossimi sequel.

Avatar 4 a rischio? Il film si farà ma con un cambio importante

Solo poche settimane fa, Cameron aveva lasciato intendere ai Saturn Awards che, sebbene la Disney non avesse ancora preso una decisione ufficiale, era "molto probabile" che Avatar 4 e 5 sarebbero diventati realtà. A fare chiarezza recentemente è stata la produttrice Rae Sanchini, dichiarando a Inverse che le cose stanno procedendo a pieno ritmo.

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"Ci stiamo impegnando al massimo, occupandoci di budget, programmazione, pianificazione e sviluppo della nostra nuova pipeline per loro. Per quanto ci riguarda, stiamo procedendo a tutta velocità", ha dichiarato la produttrice, aggiungendo però che le tempistiche di uscita di Avatar 4 e Avatar 5 saranno da rivedere. Sanchini ha lasciato dunque intendere che il budget potrebbe essere inferiore questa volta, grazie al "passaggio a una piattaforma più accessibile a tutti", a differenza del sistema precedente, Lightstorm, che era "molto personalizzato". Il nuovo sistema utilizza "tecnologie più diffuse" e mira a semplificare le cose".

Quando usciranno Avatar 4 e Avatar 5?

Allo stato attuale, le date di uscita di Avatar 4 e Avatar 5 sono previste rispettivamente per il 2029 e il 2031, ma Sanchini definisce queste date "provvisorie" e afferma che un calendario definitivo verrà confermato "in un futuro non troppo lontano". Aggiunge inoltre: "Abbiamo le sceneggiature, sono brillanti. Per quanto mi riguarda, stiamo andando avanti".

Un recente articolo di Variety su Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron ha rivelato che, nonostante il film avesse incassato oltre 1,4 miliardi di dollari al botteghino, il sequel del 2025 non aveva ancora generato profitti per la Disney, a causa del budget esorbitante e degli ingenti costi di marketing. Un dato che spiega chiaramente il perché di questi cambiamenti e ridimensionamenti in atto.

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