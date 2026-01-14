Avatar 4 avrà un nuovo e più pericoloso cattivo: James Cameron annuncia il nome ed è incredibile
James Cameron regala il primo spoiler su Avatar 4: il regista annuncia l'arrivo del Maggiore Tyler Bukowski, il prossimo cattivo della saga
Il successo straordinario di Avatar: Fuoco e Cenere ha ormai blindato il futuro della saga, garantendo a James Cameron le risorse per completare il quarto e il quinto capitolo. Ora, la vera notizia per i fan non riguarda solo la prosecuzione della storia, ma l’ascesa di un antagonista destinato a rivoluzionare i canoni del franchise: il Maggiore Tyler Bukowski.
Chi è Bukowski, il nuovo cattivo che vedremo in Avatar 4
Nonostante sia un nome nuovo per il grande pubblico cinematografico, Bukowski è in realtà una figura principale nel canone espanso di Avatar. Leader carismatico e stratega della RDA (Resources Development Administration), il suo compito è preparare Pandora alla colonizzazione umana.
Dove abbiamo già incontrato il Maggiore Bukowski? Partiamo da Avatar: Frontiers of Pandora, una prima apparizione nel videogioco ambientato dopo il ritorno della RDA. Lo abbiamo poi ritrovato nel debutto ufficiale nell’espansione del gioco legata agli eventi di Fuoco e Cenere e, successivamente, in The Gap Year – Tipping Point, il fumetto (edito da Dark Horse) che lo ha definitivamente consacrato come l’antagonista più complesso della serie.
Bukowski, un personaggio più profondo e insidioso
James Cameron ha non solo annunciato che sarà lui l’antagonista del prossimo capitolo della saga, ma ha anche lasciato intendere che non sarà il classico cattivo spietato, ma un personaggio stratificato, con una profondità evidente. Per anni, il Colonnello Miles Quaritch ha rappresentato la minaccia principale in Avatar: un soldato mosso da ordini militari e, successivamente, da un viscerale desiderio di vendetta contro Jake Sully. Al contrario, Bukowski non combatte per odio, il suo obiettivo è salvare sua figlia da una Terra ormai morente, situazione che lo rende un padre disperato.
La sua strategia prevede la ricerca di un’alleanza o di un trattato di pace con i Na’vi, perseguendo l’idea di una coesistenza (seppur forzata) sotto il controllo umano. È un leader molto diverso che preferisce la diplomazia e il pragmatismo alla violenza gratuita, rendendo la sua minaccia molto più insidiosa e psicologica.
