Avatar 3 - Fuoco e cenere, le recensioni della critica lasciano senza parole: ecco perché Cominciano ad arrivare le prime reazioni dei critici sul nuovo capitolo della saga di James Cameron con gli alieni blu, al cinema dal 17 dicembre 2025

Avatar 3 – Fuoco e cenere è stato mostrato in anteprima alla stampa specializzata e le reazioni della critica al nuovo capitolo dell’epopea dei Na’vi diretta da James Cameron lasciano poco spazio all’immaginazione. Il regista canadese sembra aver nuovamente superato se stesso, rimettendo mano al suo immenso "laboratorio artigianale" per fare quello che gli riesce meglio: proporre il cinema spettacolare come si faceva una volta ma con la tecnologia di oggi.

Le reazioni della critica ad Avatar 3 – Fuoco e cenere: stupendo ma "intermedio"

I giornalisti sono largamente concordi tra di loro: Avatar 3 – Fuoco e cenere è visivamente incredibile. Ciò che ci si aspetterebbe naturalmente da un film della saga, ma la critica non si ferma ovviamente qui. Per Graeme Guttman (ScreenRant), il film è "straordinariamente coinvolgente pur con una certa atmosfera da capitolo intermedio". Molly Freeman, sempre da ScreenRant, rincara, definendolo "sbalorditivo e con un miglior equilibrio tra spettacolo e storia". Non mancano scelte narrative "bizzarra", che probabilmente faranno discutere.

Jazz Tangcay, di Variety, non le manda a dire, parlando di "traguardo straordinario nella cinematografia". In particolare, sottolinea l’arrivo di nuovi personaggi forti, guidati dalla Varang di Oona Chaplin, che molti prevedono sarà la vera sorpresa del film. Lo sceneggiatore Michael Lee non è dell’avviso dei colleghi, affermando che "la trama lascia un po’ a desiderare". Aggiunge tuttavia che il film è un terremoto: "Spinge i limiti della tecnica in modi inimmaginabili, soprattutto in 3D".

La trama di Avatar 3 – Fuoco e cenere

Il film riprende pochi giorno dopo la tragedia vissuta nel finale di Avatar 2 – La via dell’acqua. La morte di Neteyam pesa sulla famiglia Sully, che lotta con i propri demoni per elaborare il lutto. Nel frattempo, sul clan Metkayina piomba una nuova minaccia, rappresentata dai predoni adoratori del fuoco guidati dalla folle Varang (Oona Chaplin). Il cast resta quello delle grandi occasioni: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet e la già citata Oona Chaplin. Avatar 3 – Fuoco e Cenere arriverà nei cinema il 17 dicembre 2025.

Dove vedere Avatar in streaming

I primi due capitoli della saga di Avatar diretta da James Cameron sono disponibili in streaming nel catalogo di Disney Plus.

