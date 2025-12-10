Avatar 3, Stephen Lang sul cattivo Miles Quaritch: "Affinché un villain funzioni, bisogna amare odiarlo"
Nella cornice dell'hotel Principe di Savoia abbiamo potuto porre qualche domanda del cast, in vista dell'uscita del film nelle sale il 17 dicembre 2025
Siamo stati ospiti della conferenza stampa a Milano con parte del cast di Avatar 3 – Fuoco e cenere, in uscita al cinema il 17 dicembre 2025. Nella splendida cornice dell’Hotel Principe di Savoia abbiamo potuto porre alcune domande a Sam Worthington, Stephen Lang, Bailey Bass, Trinity Jo-Li Bliss e Jack Champion, rispettivamente Jake Sully, il villain Miles Quaritch, Tsireya, Tuk e Spider. Tra una risata e l’altra, il quintetto ha offerto il proprio punto di vista sulla saga e su cosa voglia dire far parte di un progetto così a lungo termine, oltre a una strizzata d’occhio su cosa possa esserci nel futuro del franchise.
Il cast di Avatar 3 a Milano: Stephen Lang ci spiega il suo Miles Quaritch
Dapprima colonnello umano al seguito della iniziale spedizione su Pandora, a partire da Avatar 2 – La via dell’Acqua la coscienza di Miles Quaritch (Stephen Lang) è stata impiantata in un Na’vi, in modo da permettergli di agire ancora più facilmente sul pianeta alieno e nella guerra contro Jake Sully (Sam Worthington) e la sua famiglia. Nella conferenza di Milano all’Hotel Principe di Savoia, a domanda diretta su cosa voglia dire essere uno dei cattivi più iconici del cinema moderno, Stephen Lang ha risposto con la verve che l’ha contraddistinto per tutto l’incontro. "Una volta non interpretavo i cattivi. Adesso posso dire di essere intelligente abbastanza da leggere uno script e comprendere lo scopo di un personaggio. Affinché un villain funzioni, il pubblico deve davvero amare odiarlo", ha confidato. "Allo stesso tempo, si deve provare odio se lo si dovesse amare. Nel primo film, Quaritch era piuttosto lineare. Dal secondo film abbiamo voluto espanderlo, mostrando i suoi lati più umani, le sue debolezze, cercando di far sì che il pubblico empatizzasse con lui e quindi creando un meccanismo contraddittorio".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
L’attenzione della platea si è poi rivolta su tre dei membri più giovani del cast, a cui è stato chiesto cosa volesse dire far parte di un progetto così ambizioso. Bailey, Trinity e Jack, quasi allo stesso modo, hanno risposto che, essendo stati scritturati quando erano molto piccoli (tra gli 8 e i 13 anni), il franchise li ha resi quello che sono oggi. In particolare, il terzetto ha descritto il metodo di lavoro molto intimo e personale con James Cameron, mente creativa dietro Avatar. "James mi ispira ogni giorno ed è bellissimo far parte della famiglia di Avatar", ha affermato Trinity. "[James] è gentile e generoso e spende tanto tempo per costruire i personaggi con noi. È per questo che quando vedi i nostri personaggi sullo schermo sono così reali. James vuole le nostre reazioni oneste nella performance", ha concordato Bailey
Il cinema è in crisi: Avatar 3 riporterà il pubblico nelle sale?
Il primo capitolo del franchise, uscito nel lontano 2009, fu un vero e proprio fulmine a ciel sereno nel panorama filmico dell’epoca. Tra tecnologia all’avanguardia, con un vero 3D, ed effetti speciali incredibili, portò frotte di spettatori in sala. C’è chi oggi, col mondo del cinema così in crisi, si domanda se Avatar 3 riuscirà a ripetere quella "magia". "Vedere questo film al cinema è un’esperienza incredibile", ha commentato Trinity Jo-Li Bliss. "È un film che attacca i tuoi sensi, il tuo cuore: è viscerale".
Parlando della realizzazione dal punto di vista tecnico e delle eventuali difficoltà affrontate dagli attori, a prendere la parola è stato invece Sam Worthington, volto del franchise sin dal primo capitolo. L’attore australiano ha affermato che "La tecnologia che usiamo per la motion capture non è davvero d’impaccio. Diventa via via sempre più leggera da indossare. Tutto quello che ci vedete fare in scena è quello che facciamo davvero. La performance è autentica: in viso abbiamo solo del trucco digitale".
Dove vedere Avatar in streaming
Insomma, l’aspettativa per Avatar 3 – Fuoco e cenere è davvero alta e le prime, entusiastiche reazioni degli addetti ai lavori lo testimoniano. In attesa di potervi dire la nostra, vi lasciamo con un consiglio: se volete recuperare i primi due film di Avatar, per fare un recap in attesa del terzo capitolo, trovate tutto disponibile in streaming sul catalogo di Disney+.
Potrebbe interessarti anche
Avatar 3 - Fuoco e cenere, le recensioni della critica lasciano senza parole: ecco perché
Cominciano ad arrivare le prime reazioni dei critici sul nuovo capitolo della saga d...
Avatar 3: Fuoco e Cenere, nemici ovunque nel primo spettacolare trailer del film
Il primo trailer di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo film della saga di James Cameron, ...
5 attori famosi hanno rifiutato ruoli iconici in film miliardari, i loro flop assurdi
Nel mondo del cinema esistono dei 'no' incredibili ed eclatanti che alcuni attori fa...
Tomb Raider, un'icona del cinema si unisce al cast della serie tv e rilancia il mito di Lara Croft
Sigourney Weaver in trattative per affiancare Sophie Turner nella serie Prime Video:...
Le 10 serie TV più viste su Netflix, Amazon Prime Video e Disney Plus della settimana dal 10 al 16 novembre
Quale serie tv iniziare questa settimana? Ecco la top 10 delle serie tv più viste e ...
Amazon riaccende lo Stargate: nuova serie epica in arrivo su Prime Video
Stargate ritorna su Prime Video: Martin Gero e il team originale riportano il celebr...
Il film più romantico (in onda stasera) ha per protagonista Kate Beckinsale: qual è
I film in TV stasera, mercoledì 3 dicembre 2025: Serendipity vi farà emozionare ma o...
Diletta Leotta, la parentela con un personaggio famosissimo: chi è
I migliori film di venerdì 5 dicembre 2025: in Chi ha incastrato Babbo Natale? la co...