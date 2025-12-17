Avatar 2, finale doloroso e promessa di guerra: dove vedere in streaming La Via dell’Acqua prima di Fuoco e Cenere Il finale di Avatar – La Via dell’Acqua tra lutto e rinascita: cosa accade ai Sully e come James Cameron prepara Fuoco e Cenere, nuovo capitolo della saga

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Lo sappiamo, non vedete l’ora di catapultarvi nella visione di Avatar 3 – Fuoco e Cenere, terzo capitolo della celebre saga di James Cameron, in uscita nelle sale italiane il 17 dicembre 2025. Ma siete davvero pronti? Noi crediamo che vi serva un piccolo ripasso di come si è concluso il predecessore, Avatar 2 – La Via dell’Acqua, in modo che abbiate bene in mente cos’è accaduto e d dove riprenderà il film a breve in uscita. Ecco, dunque, che in questo articolo vi spiegheremo il finale de La Via dell’Acqua e vi daremo qualche anticipazione su Fuoco e Cenere.

Avatar 2 – La Via dell’Acqua, la trama del film

Prima di spiegarvi il finale di Avatar 2 – La Via dell’Acqua, vediamo di cosa parla il secondo capitolo della saga. Dopo gli eventi del primo Avatar, Jake Sully è diventato leader degli Omatikaya e vive con Neytiri e i loro figli Neteyam, Lo’ak, Tuk e Kiri, la figlia adottiva nata dall’avatar di Grace Augustine. La pace di Pandora viene minacciata dal ritorno della RDA, che utilizza i "recom", Na’vi potenziati con i ricordi di soldati umani, tra cui il colonnello Miles Quaritch, tornato per vendicarsi di Jake. Costretti a fuggire, i Sully si rifugiano tra i Metkayina, il popolo del mare, dove Lo’ak lega con Payakan, un tulkun intelligente e isolato, e Kiri scopre una profonda connessione spirituale con Eywa e il mare. Nel frattempo, Quaritch, aiutato dalla RDA e dal figlio umano Spider, scatena la propria vendetta per stanare Jake.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come finisce Avatar 2 – La Via dell’Acqua: il finale spiegato

Finalmente, il momento tanto atteso, in cui vi spiegheremo come finisce La Via dell’Acqua. La RDA dà la caccia ai tulkun, simboli della sacralità violata di Pandora, culminando in uno scontro attorno a una gigantesca baleniera tecnologica. I figli di Jake vengono presi di mira, ma Payakan, il tulkun emarginato alleato dei Sully, ribalta la battaglia. Nel caos, Neteyam salva Lo’ak e Spider, ma muore, spezzando la famiglia. La nave affonda e Jake affronta Quaritch in un duello disperato, riuscendo a sconfiggerlo con l’aiuto di Lo’ak e Payakan, mentre Kiri salva Neytiri e Tuk guidata da Eywa. Spider salva suo padre dall’annegamento, mostrando il confine tra odio e compassione.

Dopo il funerale di Neteyam, la famiglia Sully è provata dal dolore. Jake vorrebbe lasciare i Metkayina, ma Tonowari lo ferma, facendo capire che loro ormai appartengono al mare. Il film si chiude con Jake che sceglie di restare e combattere, sostenuto dal popolo del mare e dai tulkun. I protagonisti si preparano al futuro: Quaritch incarna la vendetta, Spider resta diviso tra due mondi, Kiri diventa centrale nel rapporto con Eywa, Lo’ak emerge come erede di Jake, e i coniugi Sully si ricompattano come leader pronti a proteggere Pandora.

Qualche anticipazione su Avatar 3 – Fuoco e Cenere

Nel terzo capitolo di Avatar, Fuoco e Cenere, James Cameron espande l’universo di Pandora, esplorando nuovi biomi e clan Na’vi. Dopo il focus sull’oceano nel secondo film, la pellicola si concentra su territori infuocati, simbolo di distruzione e rinascita. Il conflitto diventa globale: l’RDA non è più solo una minaccia militare, ma un progetto coloniale per trasformare Pandora in una nuova Terra. La trama emotiva segue tre filoni principali: il lutto di Neteyam, la crescita di Lo’ak e il mistero di Kiri, sempre più legata a Eywa. Quaritch torna come antagonista, mentre il legame irrisolto tra Spider e lui potrebbe diventare centrale. L’alleanza tra Na’vi e tulkun sottolinea il tema della natura come forza attiva e senziente. Il conflitto rappresenta quindi non solo uno scontro tra mondi, ma tra visioni diverse della vita. Non ci resta che attendere l’uscita del terzo capitolo e scoprire tutto!

Potrebbe interessarti anche