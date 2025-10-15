Paola Caruso perde il ‘gatto’, incidente a luci rosse in Tv. Bonolis sbotta: “Le figure di mer*a le faccio io" (VIDEO) Ieri (14 ottobre) la ‘Bonas’ di Avanti un altro ha avuto un imprevisto imbarazzante col suo vestito di scena: “Ho perso il gatto”. A che serbe l'accessorio intimo.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Incidente ‘hot’ per Paola Caruso nella puntata di Avanti un altro in onda ieri, martedì 14 ottobre 2025. La mitica ‘Bonas’ dello show pomeridiano di Canale 5 ha dovuto far fronte un piccolo problema capitato al suo abito di scena: ha infatti perso il ‘gatto’, un accessorio intimo fondamentale quando si indossano vestiti un po’ troppo succinti. L’evento ha causato alcuni attimi di imbarazzo e poi un seguito di risate grazie alle doti di showman del conduttore Paolo Bonolis, che ha approfittato dell’imprevisto per costruire un paio di minuti di ilarità generale. Ecco cosa è successo.

Avanti un altro, l’incidente hot a Paola Caruso: "Ho perso il gatto"

Paolo Bonolis, all’arrivo di Paola Caruso, ha subito creato un primo momento comico. Mentre provava a salutarla, si è bloccato di colpo e riferendosi alla sua bellezza giunonica ha ironizzato: "Quando arriva con ste due cose…". "Per questo sono single", la replica sconsolata la showgirl. "E certo, uno arriva e rimbalza", la chiosa di Bonolis. Poi le ha presentato il giovanissimo Giacomo, concorrente diciottenne: "Ha 18 anni, ci vada piano. Non lo ingoi con un boccone".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A fine blocco, poco prima di uscire di scena, la ‘Bonas’ ha avuto un piccolo imprevisto: "Uhh mi si è staccato il gatto, non posso camminare", ha detto in ginocchio e quasi in lacrime dalle risate, tenendosi l’orlo della mini-gonna con le mani. Bonolis, totalmente spiazzato, ha domandato: "Ma che è sto gatto? Io non ce l’ho il gatto qua". Laurenti, capita l’origine dell’incidente, è intervenuto: "Ma lì c’ha gli adesivi da frigorifero?".

Bonolis sbotta: "Qua la figura di mer*a la faccio io

Passato l’iniziale imbarazzo, Bonolis ha deciso di indagare meglio sull’imprevisto capitato a Paola Caruso. Perciò si è rivolto al pubblico e agli assistenti di studio: "Ma come funziona sta cosa del gatto? Non mi fate tutti sta faccia. Chi lo sa che cos’è? Qua la figura di mer*a la faccio io!".

Per chiarire la vicenda è stato provvidenziale l’intervento di spettatore, pronto a svelare che per alcuni tipi di vestiti non è possibile indossare l’intimo, quindi si utilizza un adesivo per coprire le parti intime. "E quindi la pipi non la fa", ha chiosato con ironia Luca Laurenti. Mentre Bonolis ha concluso sconsolato: "Ma che ne so io". Una costumista è quindi entrata in scena per aiutare la ‘Bonas’, scortandola nel backstage tra sorrisi e applausi del pubblico in stuidio.

QUI è possibile vedere l’incidente ‘hot’ capitato a Paola Caruso.

Paola Caruso, la reazione dopo il problema di salute del figlio

Va ricordato che Paola Caruso vive ormai da un paio d’anni un periodo di difficoltà privata: suo figlio Michele, di 6 anni, ha subito una grave infezione al nervo sciatico a causa di un’iniezione sbagliata ricevuta durante una vacanza in Egitto, con conseguenze permanenti. La showgirl ne ha parlato lo scorso weekend a Verissimo, mostrando tutta la sua forza e determinazione nell’aiutare Michele ad affrontare questo problema. Nonostante il periodo difficile vissuto nella vita privata, però, Paola Caruso non ha perso la leggerezza in TV, dove è sempre pronta a ridere e a divertirsi con Bonolis e il suo socio Luca Laurenti, come dimostrato anche durante la puntata di ieri di Avanti un altro.

Potrebbe interessarti anche