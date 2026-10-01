Avanti un altro, Francesco Nozzolino fuori dal programma. L’addio a XXXL: “Sono cambiato, forse anche troppo L’ex personaggio del “minimondo” del game show condotto da Paolo Bonolis ha spiegato i motivi della mancata riconferma nel cast del programma

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Francesco Nozzolino non farà parte della nuova edizione di Avanti un altro. Dopo quasi dieci anni nel salottino del ‘minimondo’, infatti, il personaggio di XXXL saluta il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A raccontare in una lunga intervista a Fanpage i motivi dell’addio è stato lo stesso Nozzolino, che ha spiegato di aver ricevuto una telefonata dalla produzione: "La motivazione è semplice. Purtroppo quello che sono oggi non è più coerente con il personaggio XXXL del minimondo di Avanti un altro. E quindi non ha più senso per loro". Una decisione che, pur lasciandogli molto dispiacere, non è dunque arrivata del tutto inaspettata. Scopriamo tutti i dettagli.

Francesco Nozzolino lascia Avanti un altro: "La mia immagine non è più coerente con il personaggio XXXL"

Francesco Nozzolino ha raccontato di essere stato contattato dalla produzione di Avanti un altro con una telefonata dai toni affettuosi: "Si sono complimentati con me per tutti questi anni passati insieme perché sono sempre stato carino e disponibile nei loro confronti. Mi considerano parte della loro famiglia". La notizia, però, ha segnato la fine di una lunga esperienza televisiva. "Non mi aspettavo di non essere riconfermato, anche se mi rendevo conto di essere cambiato. Forse anche troppo. Dentro di me sapevo che la mia immagine non era più coerente con il personaggio del programma. Diciamo che la loro chiamata è stata una conferma". Il riferimento è anche al profondo cambiamento fisico affrontato negli ultimi tempi, con il passaggio da 200 a 118 chili e il trapianto di capelli.

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Nozzolino ringrazia Bonolis: il possibile futuro in televisione

Il ricordo degli anni trascorsi ad Avanti un altro resta per Francesco Nozzolino profondamente positivo. "Ho dei ricordi bellissimi. Ci sono stati tanti momenti divertenti condivisi soprattutto con Bonolis, che è una persona eccezionale, fantastica, che mi ha sempre trattato bene" ha spiegato l’ormai ex XXXL a Fanpage. E proprio al conduttore e alla produzione ha voluto rivolgere un ulteriore ringraziamento: "Ringrazio tantissimo Paolo Bonolis e la produzione per l’affetto e la grande opportunità che mi hanno dato in questi anni". Ora Nozzolino guarda al futuro, anche professionalmente. "Mi piacerebbe lavorare ancora in televisione" ha ammesso, rivelando di desiderare di prendere parte al GF Vip di Ilary Blasi: "Sarebbe stupendo fare un reality. Il mio sogno è entrare nella casa del Grande Fratello".

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