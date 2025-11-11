Avanti un altro, finale assurdo: 400mila euro in palio. Com'è andata e la frecciata a Berlusconi e Affari Tuoi Il conduttore del game show del preserale di Canale 5 ha fatto riferimento alle vincite monstre del gioco dei ‘pacchi’ di Stefano De Martino: cosa ha detto

Avanti un altro! sfiora la vincita da record. Nella puntata di ieri lunedì 10 novembre 2025, infatti, la concorrente Sofia è arrivata vicina a portarsi a casa ben 400mila euro. Il conduttore del game show di Canale 5 Paolo Bonolis ha approfittato dell’occasione per lanciare una vera e propria frecciata alla concorrenza Rai facendo riferimento alle vincite monstre degli ultimi giorni ad Affari Tuoi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Avanti un altro, la frecciata di Paolo Bonolis a De Martino e Affari Tuoi: cos’è successo

La puntata di Avanti un altro! di ieri lunedì 10 novembre 2025 ha lasciato tutti col fiato sospeso, anche e soprattutto considerato il clamoroso montepremi in palio. La concorrente Sofia, infatti, si è presentata al gioco finale dello show di Canale 5 con la possibilità di vincere 400mila euro. Sfortunatamente, però, Sofia è tornata a casa mani vuote: dopo avere congelato 49mila euro, la concorrente ha sbagliato una risposta che le è costata carissimo. Ad attirare l’attenzione, tuttavia, è stato anche quanto successo prima del gran finale della puntata.

Con un premio del valore di ben 400mila euro in palio ad Avanti un altro!, Paolo Bonolis si è concesso una frecciata (tutt’altro che velata) nei confronti della concorrenza Rai e soprattutto di Affari Tuoi, il game show di punta della tv di Stato condotto da Stefano De Martino nell’access prime time. "Adesso giochi per 400mila euro, che è una cifra importante, molto importante. Talmente importante che potrebbe gettare in gravissime difficoltà la stessa azienda Mediaset laddove tu vincessi" ha scherzato Bonolis con la concorrente Sofia. "Da quello che sappiamo, una delegazione Mediaset con in testa Pier Silvio si sta recando verso la fine del cammino di Compostela per invocare la grazia che tu non vinca" ha poi continuato il conduttore che infine, ironizzando, ha lanciato una bordata ad Affari Tuoi (che lui stesso condusse per le prime edizioni): "E credo che, da quello che mi hanno detto, siano stati raggiunti da una delegazione Rai perché ad Affari Tuoi hanno lo stesso problema".

Il riferimento, ovviamente, è alle vincite stellari del game show condotto da Stefano De Martino andate in scena negli ultimi giorni. La ‘battaglia’ contro la concorrenza Mediaset rappresentata da Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (che ieri hanno dominato ancora l’access prime time degli ascolti tv) è accesissima e ormai da tempo in tantissimi hanno puntato il dito contro Rai 1, accusando Affari Tuoi di mandare in scena vincite con cifre altissime proprio per attirare più pubblico e risalire nei dati Auditel.

