Avanti un Altro, la vincita da record di Laura emoziona. Bonolis: “Sembra il Grande Fratello” Nella puntata di ieri giovedì 16 aprile 2026 la concorrente 60enne si è aggiudicata un montepremi stellare: quanto ha vinto e cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Vincite da record anche ad Avanti un altro!. Mentre nell’access prime time Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si sfidano a suon di montepremi stellari, infatti, nella fascia preserale nel game show condotto da Paolo Bonolis non accadeva da tempo che un concorrente sbancasse cifre del genere. Nella puntata di ieri giovedì 16 aprile 2026 Laura si è aggiudicata un montepremi clamoroso tra gli applausi del pubblico, emozionando l’intero studio e persino lo stesso Bonolis. Scopriamo quanto ha vinto e cos’è successo.

Avanti un altro!, la vincita da capogiro di Laura

Nella puntata di ieri giovedì 16 aprile 2026 di Avanti un altro! la concorrente Laura si è portata a casa un montepremi pazzesco. La signora, 60 anni e sposata col marito Enrico, si è presentata al tavolo finale con un potenziale altissimo, accumulato grazie a una serie di ‘pidigozzi’ fortunati. Poi è arrivato il momento di rischiare il tutto per tutto e Laura ha affrontato la scalata finale con un sangue freddo pazzesco. Senza ‘congelare’ il tempo a metà percorso (scelta che di solito abbassa drasticamente il premio), infatti, ha continuato a giocare con il cronometro che scorreva, riuscendo a dare tutte le 21 risposte corrette (anzi, errate, come vuole il regolamento) prima dello scadere dei secondi. Un finale al cardiopalma che ha portato a una vincita da record: 140mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Montepremi da record: l’emozione di Paolo Bonolis

Era da molto tempo – come detto – che ad Avanti un altro! non andavano in scena vittorie memorabili del genere. La vincita da 140mila euro della signora Laura non segna un record (che resta il montepremi di 175mila euro vinto da Daniele nel 2021), ma è sicuramente un montepremi pazzesco per il game show condotto da Paolo Bonolis. Il finale, infatti, è stato a dir poco emozionante, con l’intero studio commosso (persino il pubblico e gli altri concorrenti). "Piangono tutti, sembra il Grande Fratello" ha scherzato Bonolis, salutando poi il pubblico di Canale 5: "Allora il gioco è fattibile, a questo punto. Se l’ha fatto la signora Laura lo potete fare anche voi. C’ha quasi 60 anni. Chi è che diceva che a quest’età siamo rimbambiti? Regazzini, questa signora ha vinto 140mila euro".

Potrebbe interessarti anche