Avanti un altro, Bonolis si riprende il preserale su Canale 5: quando torna in onda e cosa cambia Il conduttore del celebre game show è pronto a ripartire, affiancato dal solito Luca Laurenti. Con loro, attesa una valanga di personaggi ormai iconici. Ecco i dettagli.

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico televisivo italiano. Avanti un altro!, celebre game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, si prepara infatti a intrattenere nuovamente milioni di spettatori nella fascia preserale di Canale 5. Dopo la consueta pausa estiva, il programma riprenderà con puntate inediti a partire dal 1° settembre. E non mancheranno i soliti personaggi memorabili, da Miss Claudia alla dottoressa Maria Mazza. Vediamo di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni.

Avanti un altro, Bonolis torna al timone nella nuova stagione su Canale 5

Il game show Avanti un altro, ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca leggerezza e buonumore, tornerà in onda nel preserale di Canale 5 dal 1° settembre, come sempre alle 18:45 circa. Restano intatti, oltre alla squadra di conduttori – Paolo Bonolis da un lato, e la spalla Luca Laurenti al suo fianco – anche tutti gli ingredienti che hanno reso questo gioco un vero cult della tv. Ci sarà quindi la celebre sfida finale "al contrario", un meccanismo ‘diabolico’ che richiede ai concorrenti di fornire 21 risposte sbagliate per conquistare il montepremi.

E in questa nuova edizione, ovviamente, non potranno mancare i personaggi iconici che da tempo animano il celebre "salottino" di Avanti un altro. Da Miss Claudia (Claudia Ruggeri) alla presenza fissa Laura Cremaschi, passando per la dottoressa Maria Mazza e l’inconfondibile ‘iettatore’ Franco Pistoni, insieme a volti come Fitness, il Coreografo, XXXL, Brasile e tanti altri che completano il vivace e variegato cast dello show, rendendo ogni puntata davvero imprevedibile e unica.

Il successo internazionale di Avanti un altro

Avanti un altro!, però, non si limita a essere un fenomeno nazionale. Perché il format italiano, nato da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Santucci, ha saputo conquistare anche il pubblico internazionale di una varietà incredibile di Paesi: dalla Spagna al Canada, passando per Ungheria, Vietnam, Romania, Bulgaria, Albania, Polonia, Brasile, Cile e Turchia. Insomma, il game show reso celebre da Bonolis ha dimostrato una straordinaria capacità di adattarsi alle culture più diverse, senza perdere la sua identità e il suo spirito originale.

Tornando a noi, la fascia preserale di Canale 5 si prepara quindi a essere ‘illuminata’ dal ritmo scatenato, dall’ironia dissacrante e dalla simpatia dei tanti personaggi che animano il mondo surreale di Avanti un altro! L’appuntamento, dunque, è fissato per il 1° settembre, ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 18.45. Per una nuova stagione ricchissima di novità e sorprese, che (senza dubbio) sapranno ancora una volta conquistare il cuore dei telespettatori italiani e non solo.

