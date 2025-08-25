Trova nel Magazine
Libero Magazine

Avanti un altro, Bonolis si riprende il preserale su Canale 5: quando torna in onda e cosa cambia

Il conduttore del celebre game show è pronto a ripartire, affiancato dal solito Luca Laurenti. Con loro, attesa una valanga di personaggi ormai iconici. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Sta per tornare uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico televisivo italiano. Avanti un altro!, celebre game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, si prepara infatti a intrattenere nuovamente milioni di spettatori nella fascia preserale di Canale 5. Dopo la consueta pausa estiva, il programma riprenderà con puntate inediti a partire dal 1° settembre. E non mancheranno i soliti personaggi memorabili, da Miss Claudia alla dottoressa Maria Mazza. Vediamo di seguito tutti i dettagli e le anticipazioni.

Avanti un altro, Bonolis torna al timone nella nuova stagione su Canale 5

Il game show Avanti un altro, ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca leggerezza e buonumore, tornerà in onda nel preserale di Canale 5 dal 1° settembre, come sempre alle 18:45 circa. Restano intatti, oltre alla squadra di conduttori – Paolo Bonolis da un lato, e la spalla Luca Laurenti al suo fianco – anche tutti gli ingredienti che hanno reso questo gioco un vero cult della tv. Ci sarà quindi la celebre sfida finale "al contrario", un meccanismo ‘diabolico’ che richiede ai concorrenti di fornire 21 risposte sbagliate per conquistare il montepremi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

E in questa nuova edizione, ovviamente, non potranno mancare i personaggi iconici che da tempo animano il celebre "salottino" di Avanti un altro. Da Miss Claudia (Claudia Ruggeri) alla presenza fissa Laura Cremaschi, passando per la dottoressa Maria Mazza e l’inconfondibile ‘iettatore’ Franco Pistoni, insieme a volti come Fitness, il Coreografo, XXXL, Brasile e tanti altri che completano il vivace e variegato cast dello show, rendendo ogni puntata davvero imprevedibile e unica.

Il successo internazionale di Avanti un altro

Avanti un altro!, però, non si limita a essere un fenomeno nazionale. Perché il format italiano, nato da un’idea di Paolo Bonolis e Stefano Santucci, ha saputo conquistare anche il pubblico internazionale di una varietà incredibile di Paesi: dalla Spagna al Canada, passando per Ungheria, Vietnam, Romania, Bulgaria, Albania, Polonia, Brasile, Cile e Turchia. Insomma, il game show reso celebre da Bonolis ha dimostrato una straordinaria capacità di adattarsi alle culture più diverse, senza perdere la sua identità e il suo spirito originale.

Tornando a noi, la fascia preserale di Canale 5 si prepara quindi a essere ‘illuminata’ dal ritmo scatenato, dall’ironia dissacrante e dalla simpatia dei tanti personaggi che animano il mondo surreale di Avanti un altro! L’appuntamento, dunque, è fissato per il 1° settembre, ogni giorno su Canale 5 a partire dalle 18.45. Per una nuova stagione ricchissima di novità e sorprese, che (senza dubbio) sapranno ancora una volta conquistare il cuore dei telespettatori italiani e non solo.

Potrebbe interessarti anche

Avanti un altro

Avanti un altro, Paolo Bonolis si riprende la prima serata (con Flavia Vento): cosa vedremo stasera

Il conduttore e il fidato compagno Luca Laurenti approdano in prime time con il gioc...
Ascolti TV 16 agosto 2025

Ascolti tv ieri (16 agosto): l’addio a Pippo Baudo conquista il pubblico, La Ruota della Fortuna vola

In un sabato caldo e segnato dall’esodo per le vacanze estive, chi sarà riuscito ad ...
Avanti un altro pagelle 22 maggio 2025

Avanti un altro di Sera, le pagelle: Bonolis sostituito da Laurenti (8), Miss Claudia Ruggeri trascurata (4), il rapimento alieno (7)

Nella puntata del 22 maggio, non mancano tante risate con Paolo Bonolis e Luca Laure...
Gianni Morandi e Paolo Bonolis

Stasera in tv (23 agosto): Gianni Morandi contro Paolo Bonolis, continua il confronto

I programmi da vedere oggi, sabato 23 agosto: dal programma che celebra i 70 anni di...
Tu si que Vales: Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto

Tu si que vales, scontro Bonolis-Littizzetto: scintille in studio. Cosa è successo durante la registrazione

Le prime anticipazioni di Tu si Que Vales 2025 segnalano frizioni e “numerose frecci...
Nek, Bianca Guaccero e Paolo Bonolis

Stasera in tv (2 agosto): Nek e Paolo Bonolis riportano lo scontro Rai-Mediaset in fiamme

Ecco cosa offre la tv oggi, sabato 2 agosto. Su Rai 1 tornano i talenti da strada di...
Luca Laurenti vita privata

Luca Laurenti: depressione, fobie e l'amore libero con la moglie Raffaella Ferrari (grazie a Bonolis)

Il comico, stasera ad Avanti un altro, è sposato dal 1994 e condivide con la moglie ...
Bianca Guaccero, Nek e Gerry Scotti

Ascolti tv ieri sabato 19 luglio: Dalla Strada al Palco vince ancora, super Scotti

Grandi risultati ancora una volta per Dalla strada al palco negli ascolti tv di ieri...
Gianni Morandi e Paolo Bonolis

Stasera in tv (16 agosto), Jannik Sinner rovina i piani di Gianni Morandi e Paolo Bonolis: perché

Cosa vedere in tv oggi, sabato 16 agosto. Su Rai 1 torna Gianni Morandi, Ciao Darwin...

Roberto Orlich

La tecnologia a supporto delle persone con disabilità visiva

Nuove soluzioni per una maggiore autonomia

LEGGI

Personaggi

Angelo Madonia

Angelo Madonia
Sophie Codegoni

Sophie Codegoni
Francesca Chillemi

Francesca Chillemi
Marina Donato

Marina Donato

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963