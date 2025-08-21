Austin Butler, incidente sul set del film Caught Stealing: Darren Aronofsky lo mette sotto torchio Il protagonista di Elvis e Dune 2 racconta le difficoltà per il nuovo film, tra stunt senza controfigura, acrobazie e un infortunio sfiorato

Austin Butler non è solo un attore di grandissimo talento, ma è anche noto per essere uno di quelli che nello showbusiness non si tirano mai indietro, quando c’è da girare scene fisicamente impegnative o fare acrobazie sul set. In una recente intervista rilasciata al magazine Men’s Health, Butler ha raccontato la propria esperienza sul set di Caught Stealing, nuovo film di Darren Aronofsky, e di come abbia rischiato un brutto infortunio durante una sequenza di lotta particolarmente intensa.

Una costola rotta (quasi) per Austin Butler sul set di Caught Stealing

Butler ha confidato come Aronofsky lo abbia spinto quasi oltre i suoi limiti, tra inseguimenti, combattimenti corpo a corpo e violente cadute. In particolare, l’attore ha citato una scena girata con Nikita Kukushkin, interprete di uno dei criminali russi del film. Inizialmente restio a colpire con troppa violenza, alla fine gli ha rifilato una testata talmente forte da rischiare di fratturargli una costola. "È stato un colpo incredibile, per un attimo ho pensato di essermi fatto davvero male", ha confessato Butler.

Un altro momento particolarmente probante ha riguardato un tavolino, su cui Butler doveva venire scaraventato da Bad Bunny e da altri attori della scena. Inizialmente era previsto un rivestimento in gommapiuma per attutire gli urti, ma Aronofsky non era convinto della resa visiva. Alla fine, Butler ha accettato di usare un vero pezzo di mobilio di legno, e senza protezioni! "Ogni volta che mi lanciavano sopra non avevo protezioni, perché non potevo nascondere nulla sotto i vestiti. Alla fine ho accettato i lividi pur di rendere la scena più realistica". In qualche occasione, il nativo di Anaheim, in California, è stato paragonato a Tom Cruise, famoso per girare quasi tutti i propri stunt da solo. A riguardo, però, ci ha sempre riso sopra, ritenendo la cosa quasi ridicola: "Io mi lamento per essere stato sbattuto contro un tavolo, mentre lui vola appeso a un aereo. È su un altro livello", ha commentato con forte autoironia. Caught Stealing, che lo vedrà condividere il set con Zoe Kravitz e Matt Smith, uscirà nelle sale il 27 agosto. Butler vestirà i panni di Hank Thompson, un ex giocatore di baseball che si ritrova improvvisamente trascinato in un pericoloso intrigo criminale nella New York degli anni 90.

Dove vedere in streaming Elvis e Dune Parte 2 con Austin Butler

Se, nell’attesa, volete recuperare qualche altra pellicola con protagonista Austin Butler, trovate Elvis, biopic sul Re del Rock, disponibile in acquisto o a noleggio su Prime Video, Apple TV, Rakuten TV, Google Play Film e TIM Vision. Dune Parte 2, invece, in cui Butler è Feyd-Rautha Arkonnen, nipote del Barone Vladimir Arkonnen, è disponibile nel catalogo di Now TV, mentre si trova a noleggio o in acquisto su Prime Video, Apple TV, Rakuten TV, Google Play Film e TIM Vision.

