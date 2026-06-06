"Non ci sono spiragli", perché Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti hanno litigato: la verità sull'amicizia finita Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono stati amici per molto tempo ma alla fine si sono allontanati. Ecco perché.

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono stati grandi amici ma ora non si parlano più. Come succede spesso nei rapporti di lunga data, anche per loro c’è stata una battuta di arresto dovuta a circostanze esterne. Conosciutisi nel 2024 tra i banchi di scuola, hanno stretto un legame molto forte che è durato anche dopo l’esame di maturità.

La prima lite è avvenuta nel 2020 quando, nel mezzo del lockdown, Tommaso e Aurora si sono allontanati per motivi mai esplicitati del tutto. Lui è in seguito entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e, dopo la sua uscita di scena dal programma, c’è stata una riappacificazione. Di recente una nuova lite ha rotto ancora una volta gli equilibri della loro amicizia, ma stavolta il distacco sembra essere definitivo.

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Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi, la fine di un’amicizia storica

In un’intervista rilasciata per il podcast Non Lo Faccio X Moda di Giulia Salemi, Tommaso Zorzi ha confessato di non avere più contatti con Aurora Ramazzotti. "Non siamo più amici e mi dispiace tanto perché è una persona a cui ho voluto genuinamente molto bene e alla quale non ho mai fatto del male e non dico che lei me ne abbia fatto" – ha fatto sapere l’influencer – "Però è un rapporto che è chiuso e credo che non ci siano affatto spiragli per una riapertura".

Tra l’altro, nel 2024, proprio Aurora aveva anche lei parlato della fine del suo rapporto con Tommaso, affermando di non voler rispondere alla domanda che le fu fatta da Fanpage sul loro legame. Sembrerebbe infatti che l’addio definitivo ci sia stato durante l’estate di due anni fa. Il motivo? Entrambi avrebbero vissuto dei periodi molto diversi. " una persona che ricordo con grandissimo affetto" – ha continuato Tommaso Zorzi riferendosi alla sua ex amica – "Sono felice della vita che ha, perché so che era quello che voleva. Ho una sana invidia nei suoi confronti per tutta la parte di famiglia che è riuscita a costruirsi: Goffredo è l’uomo dei sogni di chiunque".

Un allontanamento avvenuto – a detta di Zorzi – "per colpa di entrambi" e dovuto soprattutto al fatto che entrambi si trovavano in due periodi di vita molto diversi. La prima lite, quella del 2020, avvenne invece perché, in pieno lockdown, Aurora Ramazzotti non avrebbe chiamato molto Tommaso che era solo in casa. "Per questo abbiamo litigato", aveva fatto sapere lui nella Casa del Grande Fratello Vip.

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