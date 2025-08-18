Trova nel Magazine
Aurora Ramazzotti, la scelta di non mostrare il figlio Cesare sui social: "Nessuno con un minimo di coscienza lo farebbe"

L’influencer ha spiegato dettagliatamente perché è solita pubblicare sui social foto del figlio senza mai far vedere il suo viso: ecco le sue parole.

L’esposizione social dei bambini è un argomento da sempre molto dibattuto, e molti personaggi vip si trovano spesso al centro di polemiche proprio per l’abitudine di mostrare i propri figli sui social, senza pensare minimante ali pericoli del web e alle conseguenze che questo comportamento potrebbe avere. In questi giorni, Aurora Ramazzotti si è espressa proprio su questo argomento, rivelando perché ha scelto di pubblicare immagini del figlio Cesare senza mai mostrare il suo viso: ecco cosa ha detto.

Aurora Ramazzotti: "Ecco perché non mostro sui social il viso di mio figlio"

Aurora Ramazzotti è da sempre molto attiva sui social, dove è solita pubblicare diversi momenti della sua quotidianità, compresi alcuni dolcissimi scatti con il figlio Cesare, del quale però ha deciso di non mostrare mai il volto per tutelare la sua privacy e metterlo al riparo dai pericoli del web. "Postare un bambino lo fai per te, non per lui. È una cosa comprensibilissima e in un mondo perfetto sarebbe stupendo poterlo fare in libertà. Ma internet è un luogo pericoloso per tutti, figuriamoci per un bambino che non ha scelto di starci.", ha rivelato Aurora sui social spiegando il perché della sua scelta.

"Se solo un minimo ci informassimo su cosa fanno i pedofili di oggi penso che nessuno si sentirebbe a proprio agio a farlo. O almeno, nessuno che abbia un minimo di coscienza – ha poi continuato la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle HunzikerPer me solo questo è un motivo sufficientemente valido, ma se ne vuoi un altro è anche poco sicuro per la sua vita di tutti i giorni. Davvero vuoi che venga riconosciuto per strada anche quando tu non ci sei? E se tra 15 anni fosse comprensibilmente arrabbiato per aver reso pubblica la sua infanzia?".

Aurora Ramazzotti e la tutela del figlio sui social: "Metto sempre al primo posto la sua sicurezza"

Di fronte agli enormi pericoli del web e, al contempo, alla voglia di condividere splendidi momenti di quotidianità con le persone che la seguono ogni giorno, Aurora Ramazzotti ha raccontato di aver trovato un equilibrio pensando sempre e come prima cosa alla sicurezza del figlio Cesare. "Per queste ragioni scelgo di tutelarlo al meglio che posso, pur rendendolo marginalmente parte della mia narrazione, perché, ripeto, comprendo da cosa derivi la voglia di mostrarlo. I bambini sono esseri meravigliosi e personalmente ho piacere a condividere con voi dei momenti, ma mettendo sempre al primo posto la sua sicurezza. Voglio provare che esiste una via di mezzo e se qualcun altro sceglie di fare lo stesso grazie a me, sono felicissima".

Programmi

