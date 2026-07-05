Aurora Ramazzotti, il primo EP "Un giorno di festa" esce nel giorno delle nozze: i dettagli del primo progetto (non) musicale Un EP per cantare il suo amore a Goffredo Cerza: Aurora Ramazzotti pubblica il suo primo lavoro di scrittura discografica che intitola "Un giorno di festa"

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

IPA

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Doppia svolta nella vita di Aurora Ramazzotti. Nello stesso giorno in cui ha celebrato il proprio matrimonio con Goffredo Cerza, suo compagno da quasi dieci anni, la creator e conduttrice ha fatto il suo esordio sul mercato discografico. Allo scoccare della mezzanotte del 4 luglio è stato infatti pubblicato Un giorno di festa, il suo primo EP, presentato a sorpresa con un’esibizione dal vivo davanti agli invitati durante il ricevimento nuziale.

Il progetto, uscito per l’etichetta LA15, vede la firma di pesi massimi della produzione italiana come Michele Canova e Pietro Ficthner. Nonostante la squadra di altissimo livello, non si tratta del classico tentativo di scalare le classifiche pop estive, ma di quello che l’autrice definisce un vero e proprio percorso di scrittura intimo e sincero, nato come un personalissimo regalo di nozze per il marito.

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Aurora Ramazzotti, un giorno di festa come esigenza di scrittura

Come dichiarato dalla neo-sposa, il primo EP arriva al termine di un percorso di scrittura intimo e terapeutico, nato inizialmente come un dono d’amore esclusivo per il neomarito Goffredo Cerza.

"Questo EP non nasce dal desiderio di fare musica, ma dal bisogno di dare una forma a ciò che esisteva già: appunti, notti insonni, paure e amore. Un regalo speciale per il nostro matrimonio diventato il racconto imperfetto e sincero di una vita insieme."

Il debutto arriva a pochi giorni di distanza dall’apparizione di Aurora sul palco dell’Allianz Stadium di Torino, dove ha cantato a sorpresa accanto al padre Eros Ramazzotti sulle note di L’aurora, il celebre brano che il cantautore le dedicò alla nascita. Se in quell’occasione si è trattato di un passaggio di testimone generazionale, con questo EP, Aurora prova a cercare una sua identità artistica, sebbene con motivazioni diverse da quelle del padre, che nel giorno delle sue nozze l’ha accompagnata all’altare,

La tracklist del’EP e la camera da letto come centro di tutto

L’EP contiene quattro brani inediti: Sale e lacrime, la title track Un giorno di festa, Beata Ignoranza e Piazza Wagner. A completare la tracklist è stata inserita una cover di Infinito, il classico di Raf che negli anni è stata la colonna sonora della relazione tra la Ramazzotti e Cerza.

I testi si basano principalmente sulla quotidianità della coppia, quella tipica di un legame che dura da 10 anni. C’è la nostalgia, la gestione della distanza nelle fasi iniziali del rapporto fino ai fisiologici momenti di crisi e ai dubbi legati alla crescita personale. Si arriva poi allo sconvolgimento della routine con la nascita del piccolo Cesare.

A fare da sfondo visivo e concettuale a tutto il progetto è la camera da letto, vista non solo come stanza reale, ma come il rifugio privato in cui la coppia si confronta e si mostra per quello che è davvero. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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