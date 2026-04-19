Aurora Ramazzotti parla con il piccolo Cesare...di fidanzatine Il tenero video social condiviso da Aurora Ramazzotti che per la prima volta fa ascoltare ai fan la voce del piccolo Cesare.

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Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

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A tre anni appena compiuti, Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, conquista già i social, e questa volta non per un’immagine, ma per la sua voce. È stata proprio Aurora a condividerla per la prima volta con i suoi follower, pubblicando una storia su Instagram che ha subito attirato l’attenzione degli utenti e dei fan della famiglia.

Aurora Ramazzotti, il tenero video social con il figlio Cesare

Nel breve video, registrato in modo spontaneo tra le mura di casa a Milano, si sente il piccolo parlare con naturalezza, sfoggiando un accento milanese già sorprendentemente marcato. Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha divertito il pubblico, rendendo il momento ancora più autentico. Il bambino si lascia andare a un racconto semplice e tenero sulle sue "fidanzatine", regalando un siparietto leggero e spontaneo che ha fatto rapidamente il giro dei social.

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Non si tratta di un passaggio banale: fino a oggi Aurora Ramazzotti ha sempre scelto di proteggere con grande attenzione la privacy del figlio, evitando di mostrarne il volto e limitando al minimo la sua esposizione pubblica. Una linea chiara, seguita fin dalla nascita del piccolo, che ha portato la 29enne a condividere solo frammenti molto controllati della sua vita da mamma. Proprio per questo, la decisione di far ascoltare almeno la sua voce rappresenta una piccola ma significativa apertura, accolta con curiosità e affetto dai follower.

Fervono i preparativi per il matrimonio

Il video arriva al termine di giorni particolarmente intensi per la stessa Aurora, appena rientrata da Torino dove ha definito alcuni degli ultimi dettagli del suo matrimonio. La cerimonia con Goffredo Cerza è fissata per il 4 luglio 2026 e, a undici settimane dal sì, i preparativi entrano ormai nella fase decisiva tra prove dell’abito da sposa, scelta degli accessori e organizzazione dell’evento, comprese le decisioni legate alle damigelle. In prima fila ci saranno anche i nonni speciali Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

La storia tra Aurora e Goffredo dura da nove anni, un percorso lungo e solido che ha portato alla nascita di Cesare il 30 marzo 2023. La proposta di matrimonio era arrivata nel dicembre 2024, durante un viaggio a Londra, in un luogo simbolico per la coppia: il Winter Wonderland di Hyde Park, scenario che ha segnato l’inizio della loro relazione.

Oggi, tra preparativi per il matrimonio e vita familiare, Aurora continua a condividere con discrezione alcuni momenti della sua quotidianità, mantenendo un equilibrio tra esposizione pubblica e tutela della sfera privata che ha sempre voluto preservare specie per il piccolo.

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