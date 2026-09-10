Aurora Ramazzotti cambia casa dopo le nozze, ecco perché: la nuova villetta (a più piani e con terrazzo)
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono trasferiti in una nuova casa, ecco le foto in esclusiva della villetta
Aurora Ramazzotti ha scelto di cambiare casa e trasferirsi in una dimora che ha già conquistato gli utenti del web. Dopo il matrimonio con Goffredo Cerza, papà del figlio Cesare, è tempo di cambiamenti per la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’influencer – che ultimamente è anche un volto fisso della tv – ha affrontato un trasloco dopo aver lasciato l’appartamento in affitto in cui viveva insieme a marito e figlio. Il motivo? Le spese finanziarie, che non erano affatto poche.
Perché Aurora Ramazzotti ha cambiato casa
La stessa Ramazzotti ha fatto sapere il motivo per cui ha scelto di cambiare dimora. Sulle sue Instagram stories, ha infatti risposto ai followers e ha parlato di questo stravolgimento di vita. Ha inoltre spiegato che la famiglia ha abitato in quella casa per due anni e che sono stati davvero bene tra quelle mura. "Dimensione e zona si adattavano perfettamente al nostro stile di vita col bimbo" – ha continuato – "Purtroppo però siamo in affitto e ci è capitato di andare a vivere in una casa mai abitata prima, di cui non si potevano stimare le spese accessorie".
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Nel corso di questi due anni, le bollette e le spese condominiali sarebbero state davvero impossibili da sostenere e i due coniugi hanno deciso di trasferirsi soprattutto per necessità. Questa decisione è quindi stata presa soprattutto per il caro-vita milanese e per l’esplosione dei costi accessori. Secondo quanto scritto sul settimanale Oggi, la loro nuova casa costerebbe molto meno di un appartamento a San Siro.
Dove vivono oggi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
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