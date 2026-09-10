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Aurora Ramazzotti cambia casa dopo le nozze, ecco perché: la nuova villetta (a più piani e con terrazzo)

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono trasferiti in una nuova casa, ecco le foto in esclusiva della villetta

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

Aurora Ramazzotti casa
IPA

Aurora Ramazzotti ha scelto di cambiare casa e trasferirsi in una dimora che ha già conquistato gli utenti del web. Dopo il matrimonio con Goffredo Cerza, papà del figlio Cesare, è tempo di cambiamenti per la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. L’influencer – che ultimamente è anche un volto fisso della tv – ha affrontato un trasloco dopo aver lasciato l’appartamento in affitto in cui viveva insieme a marito e figlio. Il motivo? Le spese finanziarie, che non erano affatto poche.

Perché Aurora Ramazzotti ha cambiato casa

La stessa Ramazzotti ha fatto sapere il motivo per cui ha scelto di cambiare dimora. Sulle sue Instagram stories, ha infatti risposto ai followers e ha parlato di questo stravolgimento di vita. Ha inoltre spiegato che la famiglia ha abitato in quella casa per due anni e che sono stati davvero bene tra quelle mura. "Dimensione e zona si adattavano perfettamente al nostro stile di vita col bimbo" – ha continuato – "Purtroppo però siamo in affitto e ci è capitato di andare a vivere in una casa mai abitata prima, di cui non si potevano stimare le spese accessorie".

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Nel corso di questi due anni, le bollette e le spese condominiali sarebbero state davvero impossibili da sostenere e i due coniugi hanno deciso di trasferirsi soprattutto per necessità. Questa decisione è quindi stata presa soprattutto per il caro-vita milanese e per l’esplosione dei costi accessori. Secondo quanto scritto sul settimanale Oggi, la loro nuova casa costerebbe molto meno di un appartamento a San Siro.

Dove vivono oggi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Per loro non è stato semplice trovare una nuova casa, soprattutto considerando l’imprevedibile mercato immobiliare di Milano. "Come spesso accade, essendo il mercato immobiliare molto veloce qua a Milano, abbiamo trovato una bella casa ma ce l’avrebbero soffiata subito e quindi abbiamo dovuto decidere in una settimana" – ha ammesso Aurora – "Fortunatamente io ormai sono cintura nera di traslochi e non sono una persona che si attacca eccessivamente alle cose, quindi ci siamo buttati". Si tratta di una villetta con terrazzo e con più piani.
Come rivelato sempre dal settimanale Oggi, la Ramazzotti avrebbe lavorato in prima persona insieme ai traslocatori per portare in casa scatole e abiti, nonostante la sua attesissima partecipazione a Ballando con le Stelle. Il settimanale è intanto riuscito a fotografarla anche mentre era intenta a comprare i detersivi in un supermercato.

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