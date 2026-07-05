Aurora Ramazzotti, il regalo a sorpresa per Goffredo durante il party di nozze: Michelle Hunziker svela tutto (e commuove) Durante il ricevimento di matrimonio, Aurora dedica al marito Goffredo Cerza quattro canzoni d'amore scritte in segreto: "Era l'unica cosa che potevo fare"

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Nel giorno più importante della loro vita, il 4 luglio 2026, a poche ore dal "sì" pronunciato nella cornice del Castello Xirumi Serravalle a Lentini, il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha continuato a sorprendere anche dopo la cerimonia. Durante il ricevimento serale, infatti, la sposa ha lasciato tutti senza parole con un regalo completamente inaspettato dedicato al marito: un progetto musicale costruito sulla loro storia d’amore. A rivelarlo è stata mamma Michelle Hunziker, che ha condiviso su Instagram alcuni momenti della festa, mostrando la sorpresa nel cuore del party.

Matrimonio Aurora Ramazzotti, il suo regalo speciale a Goffredo Cerza: "4 canzoni d’amore"

La festa proseguita dopo le nozze si è trasformata nell’evento clout della giornata, tra musica e confessioni davanti agli invitati. Proprio qui Aurora Ramazzotti ha deciso di svelare il suo dono speciale a Goffredo: quattro canzoni scritte per il marito, tenute segrete fino a quel momento, pensate per raccontare le loro storia d’amore. A svelarlo è stata Michelle Hunziker, che su Instagram ha pubblicato un video del discorso della sposa accompagnato dall’annuncio: "Auri ha scritto a sorpresa 4 canzoni per Goffo".

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Nel suo intervento, Aurora ha spiegato il significato del regalo con parole tenerissime:

"Ti ho fatto un regalo, senza volerti dire niente. E’ stato veramente difficile non dirti niente, ma secondo me era l’unica cosa che potevo fare, perché alla fine tu mi fai venire voglia di scrivere canzoni d’amore. Tu sei la persona che mi sprona a superare le mie paure, e tu sai quando mi fa paura questo. Il mio regalo per te sono quattro canzoni che ho scritto e che raccontano la nostra storia. Qesto non è un EP, non è un disco: è il miglior regalo per te perché secondo me l’unico modo per raccontarci era questo"

Il momento più intenso è arrivato poco dopo, quando in un secondo video condiviso da Michelle, Aurora ha cantato una delle canzoni dedicate a Goffredo, circondata dagli invitati. Il ritornello recita:

"Anche oggi mi sono svegliata, meno male che sei, accanto a me"

I discorsi di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dopo le nozze

Il ricevimento di nozze è stato scandito anche dai momenti più emozionanti legati ai genitori della sposa. Michelle Hunziker, protagonista di un discorso molto intenso, ha raccontato emozionatissima il suo legame con la figlia davanti agli invitati: "Auri, ci hai portato nella scuola più intensa della nostra esistenza, quella dell’amore. E ormai, possiamo dirlo, di strada insieme ne abbiamo fatta parecchia. Ne abbiamo passate tante e tu, soprattutto, ne hai viste tante, perché non deve essere stato sempre semplicissimo avere due genitori come noi. Anzi, diciamocelo, a volte eri tu la persona più adulta. Eppure eccoti qui. Brilli. Sei bellissima. Sei una donna straordinaria. Una mamma affettuosa e una persona intelligente".

Anche Eros Ramazzotti ha vissuto in prima fila il grande giorno di sua figlia. Oltre ad accompagnare Aurora all’altare, ha stemperato la tensione con una battuta che ha fatto sorridere tutti gli invitati. Guardando i presenti ha esclamato:

«Buonasera! Chi è che era in ritardo?».

Un riferimento ironico al piccolo imprevisto che aveva coinvolto Giulia Salemi prima dell’inizio della cerimonia (QUI la notizia).

Poche ore prima del matrimonio, inoltre, il cantante aveva affidato ai social una dedica tenerissima alla figlia e a Goffredo Cerza:

"Auri e Goffo. In un’epoca allo sbando con sempre più poca umanità, in questa realtà dove ci si perde dove tutto sta diventando futile, vedere due ragazzi felici, empatici e innamorati, è un miracolo. Io vi dico non cambiate mai ma, miglioratevi e portate solo amore nel mondo. Papà".

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