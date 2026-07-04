Aurora Ramazzotti, Giulia Salemi rischia di saltare il ‘sì’ dell’amica a causa di una gaffe: cos’è successo in aeroporto
Arrivata a Catania per le nozze della figlia di Michelle Hunziker e Goffredo Cerza, l'influencer si accorge all'aeroporto di aver lasciato a casa l'abito.
Un matrimonio da sogno, quello di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, capace però di trasformarsi in un incubo per almeno una degli invitati. Giulia Salemi, influencer amatissima e compagna di Pierpaolo Pretelli, è arrivata a Catania con una valigia, un bambino piccolo tra le braccia e una certezza: qualcosa di molto importante era rimasto a casa: il suo abito. Una distrazione che poteva costarle cara ma che, fortunatamente, è stata risolta. Di seguito, tutti i dettagli.
Aurora Ramazzotti, disavventura di Giulia Salemi prima delle nozze: mamma Fariba in suo aiuto
Tra preparativi, viaggi e organizzazione di un matrimonio, può capitare di dimenticare qualcosa, soprattutto sotto il caldo estivo. È quello che è successo a Giulia Salemi, tra gli invitati alle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che una volta arrivata a Catania ha scoperto di non aver portato con sé l’abito per la cerimonia. Con la sua consueta ironia ha condiviso l’imprevisto sui social: "Indovinate chi è appena arrivata a Catania per il matrimonio di Aurora e si è appena accorta di aver lasciato a casa il vestito? Esatto… proprio io". Ha poi chiarito la situazione spiegando la confusione dei preparativi e negando che si trattasse di una scenetta costruita: "È tutto vero, vi giuro, anche perché sarei una pazza a inventarmelo. Avendo mille cose da preparare, le cose di Kian, il passeggino da prendere, il borsone coi vestiti, la borsa con il cambio… mi sono dimenticata il mio abito e ho preso solo il trolley".
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Nonostante l’inconveniente, Giulia ha affrontato la situazione con autoironia, trasformando il problema in una "caccia" all’abito tra i negozi della zona. "Il programma era godersi la piscina per poi prepararsi. E invece abbiamo passato il pranzo a guardare tutti i negozi della zona". Alla fine, grazie anche all’aiuto della madre e del compagno, è riuscita a trovare una soluzione, mostrando ai follower alcune opzioni per il vestito.
Matrimonio di Aurora Ramazzotti, il dietro le quinte svelato da Michelle Hunziker. Nessuna traccia di Giulio Berruti
Il matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha attirato grande attenzione sui social, con la famiglia Hunziker-Ramazzotti protagonista dei festeggiamenti. Michelle Hunziker ha condiviso diversi momenti dell’evento, mostrando il dietro le quinte e alcuni scatti inediti, tra cui la presenza dei figli più piccoli e del piccolo Cesare, di cui si occupa in questi giorni. La conduttrice ha espresso grande emozione per le nozze della figlia: "Il cuore pieno di amore per Auri e Goffo". Ha anche sfoggiato due look diversi: uno elegante e romantico per la cerimonia civile e uno più scuro e sofisticato per la festa serale. Assente, invece, il compagno Giulio Berruti. Michelle ha vissuto l’evento in preda all’emozione, insieme all’ex marito Eros Ramazzotti. Come accade sempre in questi eventi, la giornata si è conclusa tra balli e divertimento.
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