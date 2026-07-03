Aurora Ramazzotti sposa in infradito: il sì con Goffredo Cerza, l'emozione di Michelle Hunziker e il matrimonio anni '90 Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno detto sì con rito civile a Militello. Dalle infradito della sposa al gesto di Michelle fino alla festa a tema

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno finalmente pronunciato il loro "sì". Oggi, venerdì 3 luglio la coppia si è sposata con rito civile a Militello in Val di Catania, dando ufficialmente il via a un weekend di festeggiamenti destinato a restare nei loro ricordi. Una cerimonia raccolta, vissuta insieme ai familiari più stretti, tra emozioni autentiche, dettagli fuori dagli schemi e un forte legame con la Sicilia. Dalla scelta dell’abito della sposa al riconoscimento ricevuto da Michelle Hunziker, fino alla festa a tema anni ’90 organizzata in una suggestiva location, ogni particolare ha raccontato qualcosa della loro storia.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi: il rito civile e il look anticonvenzionale della sposa

Il matrimonio civile si è svolto nel Municipio di Militello in Val di Catania, officiato dal sindaco Giovanni Burtone. A fare da cornice al momento c’erano soltanto le persone più care agli sposi, in un’atmosfera intima e familiare che ha privilegiato la semplicità rispetto ai grandi eventi. Tra i testimoni non potevano mancare le rispettive mamme: Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato hanno accompagnato i figli in uno dei giorni più importanti della loro vita, condividendo con loro l’emozione del momento. A immortalare l’inizio ufficiale delle nozze è stata anche una fotografia diffusa dal Comune: Aurora e Goffredo sono ritratti di spalle davanti al sindaco, pochi istanti prima dello scambio delle promesse, in uno scatto essenziale ma carico di significato.

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A catturare l’attenzione è stato anche il look scelto dalla sposa, decisamente lontano dai canoni tradizionali. Aurora ha indossato un completo bianco dal gusto contemporaneo, composto da un top con spalle scoperte e una gonna asimmetrica al ginocchio, impreziosito da un dettaglio dorato sul davanti. Al posto dei classici tacchi ha preferito delle semplici infradito flat, una scelta che riflette perfettamente il suo stile spontaneo e informale. A completare l’outfit un originale copricapo a rete bianco, mentre tra le mani stringeva un bouquet di fiori dai colori vivaci, perfetto per un matrimonio estivo.

Michelle Hunziker riceve la cittadinanza onoraria e il matrimonio continua con una festa anni ’90

La giornata ha avuto un significato speciale anche per Michelle Hunziker. Oltre ad assistere al matrimonio della figlia, la conduttrice ha ricevuto dal sindaco la cittadinanza onoraria di Militello in Val di Catania, un gesto che ha reso ancora più profondo il suo legame con la cittadina siciliana. Negli anni Michelle ha raccontato più volte di aver trascorso proprio a Militello diverse estati durante l’adolescenza, conservando ricordi particolarmente affettuosi di quel periodo della sua vita. Ricevere questo riconoscimento nel giorno delle nozze della figlia ha quindi assunto un forte valore simbolico, trasformando la cerimonia in un momento ancora più emozionante.

Per l’occasione la presentatrice ha scelto un elegante look color panna con dettagli floreali e maniche ampie, valorizzato da una cintura in vita. La madre dello sposo, invece, ha optato per un raffinato abito color mattone, mantenendo uno stile sobrio ed elegante. Dopo il rito civile, Aurora e Goffredo hanno raggiunto il Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa, dove proseguiranno i festeggiamenti insieme ad amici e parenti. La serata del 3 luglio è dedicata a un pre-party, mentre il momento più atteso del weekend sarà la grande celebrazione del giorno successivo. Per l’occasione gli sposi hanno scelto un tema ispirato agli anni ’90, un omaggio all’epoca in cui Aurora è nata e che promette una festa all’insegna della musica. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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