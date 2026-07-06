Aurora Ramazzotti svolta, “ha detto sì a Ballando con le stelle”: l’indizio svelato durante le nozze con Goffredo Milly Carlucci ha deciso di puntare su Aurora Ramazzotti per la nuova edizione di Ballando con le stelle, a confermarlo ci sarebbe un gesto fatto nel suo party post matrimonio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Aurora Ramazzotti ha da poco detto sì a Goffredo Cerza, coronando il loro grande amore iniziato nove anni fa e suggellato dalla nascita del piccolo Cesare Augusto. La cerimonia si è tenuta in Sicilia sabato 4 luglio, alla presenza dei loro familiari e di tantissimi amici della coppia, che hanno rivelato di essersi emozionati per l’atmosfera che si respirava, evidente anche attraverso immagini e video apparsi sui social.

A suggellare il grande momento che sta vivendo ora la figlia di Eros e Michelle Hunziker potrebbe esserci però anche qualcosa che la riguarda direttamente e che potrebbe rappresentare per lei una grande occasione da sfruttare appieno. La neosposa, infatti, potrebbe essere una delle concorrenti della nuova edizione di "Ballando con le stelle".

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Aurora Ramazzotti in pole position per "Ballando con le stelle"

Milly Carlucci non ama lasciare niente al caso, soprattutto quando si tratta di dedicarsi a uno show importante come "Ballando con le stelle", che tiene compagnia a milioni di persone ogni sabato sera del periodo autunnale. La conduttrice sa bene come il cast svolga un ruolo determinante nello spingere i telespettatori a seguire il suo programma, per questo è già al lavoro per la nuova edizione, che dovrebbe prendere il via il prossimo 3 ottobre.

Tra i nomi in pole position ci sarebbe un personaggio di cui si sta parlando tantissimo recentemente per il suo matrimonio che ha fatto sognare un po’ tutti, ovvero Aurora Ramazzotti. A parlarne è il settimanale ‘Chi’, sempre in prima linea quando si tratta di indiscrezioni che coinvolgono i "Vip" più noti, secondo il giornale l’accordo tra le parti sarebbe già stato sottoscritto. "Secondo le nostre fonti, la figlia d’arte avrebbe detto sì a Milly Carlucci e sarebbe pronta a scendere in pista come concorrente nell’edizione di Ballando con le stelle in partenza sabato 3 ottobre".

Anzi, proprio in occasione della sua festa di nozze i più attenti hanno notato un dettaglio che potrebbe avere il sapore di un indizio in vista della sua prossima avventura in Tv. La neo signora Cerza, infatti, si è lasciata andare a un passo a due con il suo Goffredo, dove ha messo in mostra delle doti da ballerina su cui forse in pochi avrebbero scommesso (finora aveva "solo" affiancato papà Eros in alcune occasioni in concerto), segno evidente di come le doti non manchino.

La coppia ha ballato sulle note di "Love on the Brain" di Rihanna e di "El Tango de Roxanne". La quasi 30enne non si è però limitata a questo, proprio in occasione dei festeggiamenti ha fatto un altro annuncio che ha colpito tutti, compreso il suo neo marito, ha pubblicato il suo primo EP, dal titolo "Un giorno di festa" contenente cinque brani che lei ha scritto per lui e di cui ha dato un’anteprima ai suoi invitati, gesto che ha voluto essere un regalo di nozze speciale per l’uomo che le è al fianco da nove anni.

Approdare a "Ballando" invece rappresenterebbe un’opportunità importantissima, che potrebbe consentire ad Aurora Ramazzotti di staccarsi dall’etichetta di "figlia di" e provare a costruire un futuro in Tv che finora ha solo accarezzato. In passato ha infatti condotto l’appuntamento quotidiano di X Factor, oltre a essere stata l’inviata di "Ogni mattina", format in onda su Tv8, non resta quindi che attendere per capire se a breve arriverà l’ufficialità.

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