Aurora Leone, da Prime Video a Sanremo: supera se stessa in questa serie tv già dimenticata
È al fianco di Nicola Savino al Dopofestival di Sanremo 2026, ma non tutti sanno che Aurora Leone è anche la protagonista di un'amatissima serie di Prime Video
Aurora Leone è diventata uno dei volti più amati della televisione, soprattutto grazie alla sua militanza nel gruppo dei The Jackal. Protagonista a Sanremo nel dopofestival, la sua carriera ha avuto una grande impennata anche grazie a Italia’s Got Talent, in veste di presentatrice, e Pechino Express, dove ha partecipato nel 2022 insieme all’amico e collega Fru. Non tutti sanno che la comica e conduttrice è però anche un’attrice, avendo recitato in una serie TV di Amazon Prime Video che è diventata una piccola perla della piattaforma.
Aurora Leone, prima di Sanremo, è una delle protagoniste di Pesci Piccoli su Prime Video
La serie in questione è Pesci Piccoli, in cui Aurora Leone recita al fianco degli altri elementi dei The Jackal. Si tratta di una office comedy con al centro una piccola agenzia di comunicazione di provincia, la Tree of Us. Il racconto inizia con l’arrivo di Greta, una manager ambiziosa che viene "declassata" dalla prestigiosa sede di Milano a quella minore di Napoli. Qui si scontra con una realtà fatta di brand improbabili, budget ridotti all’osso ed influencer di periferia. Aurora interpreta se stessa (o una versione di sé), lavorando nel team creativo insieme a Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Fru. Attualmente le stagioni prodotte sono due, l’ultima è uscita a giugno 2025.
Il successo al Dopofestival di Sanremo
Come abbiamo accennato in partenza, Aurora Leone è stata scelta come co-conduttrice del DopoFestival 2026, il programma che commenta in chiave ironica le serate del Festival di Sanremo subito dopo la diretta dall’Ariston. Aurora affianca Nicola Savino, lo stand-up comedian Federico Basso e il maestro Enrico Cremonesi in uno show estremamente godibile per il pubblico di Rai 1. Aurora, d’altronde, porta nel programma lo stile tipico dei The Jackal, occupandosi di analizzare i momenti più divertenti e i dettagli social della kermesse, intervistando i cantanti appena scesi dal palco in un clima scherzoso ed informale. Il debutto della comica in questa edizione è stato accolto molto positivamente, con la stampa che ha sottolineato come la sua comicità "nata tra web e scrittura" sia riuscita a conquistare subito il pubblico.
