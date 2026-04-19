Aurora Leone dei The Jackal si sposa con Simone Ruzzo: l'annuncio a sorpresa e la simpatica reazione dei colleghi La comica dei The Jackal ha annunciato le nozze a sorpresa con Simone Ruzzo: la notizia del lieto evento ha suscitato entusiasmo tra i fan

Giulia Bertollini Giornalista Giornalista e appassionata di TV e spettacolo. Amo la musica classica, i libri, i dolci, gli animali e la danza.

RaiPlay

CONDIVIDI

Fiori d’arancio per Aurora Leone. La comica del gruppo dei The Jackal ha rivelato sui social di essere pronta a convolare a nozze con Simone Ruzzo, suo compagno nella vita e collega nel noto gruppo comico napoletano. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato su Instagram in occasione del compleanno di lui. Insieme a diverse foto che li ritraggono felici, Aurora ha scritto un messaggio molto personale. Nel testo ha ripercorso alcuni momenti importanti della loro relazione. Ha poi raccontato il momento della proposta di matrimonio. Il racconto ha emozionato i fan, mostrando il lato più intimo della coppia.

Aurora Leone dei The Jackal si sposa, l’annuncio che emoziona i fan

Aurora Leone ha scelto una data speciale, il compleanno di Simone Ruzzo, per rendere pubblico ciò che molti fan già immaginavano da tempo: i due volti noti dei The Jackal sono pronti a sposarsi. Attraverso un post accompagnato da alcune foto, Aurora ha raccontato la loro storia con parole semplici ma profonde: "Nella vita mi hai chiesto di andare a concerti che non avrei mai visto, di svegliarci presto per vedere il mondo quando dorme, di non fermarci mai alle prime spiagge, di riposare dopo lunghe giornate ed infine mi hai chiesto di sposarti una sera che avevo un gin tonic in mano. Io sono così felice di averti dato sempre la stessa risposta: sì. Buon compleanno Simo del mio cuore". . Il pubblico ha reagito con entusiasmo, riempiendo il post di commenti affettuosi. Anche i colleghi del collettivo comico hanno partecipato alla festa virtuale con messaggi ironici e calorosi. Ciro Priello ha scritto un commento tenero in dialetto napoletano, esprimendo tutto il suo affetto: "Quant sit bell". Fabio Balsamo ha invece scherzato sulla possibile data delle nozze, lanciando una previsione che ha divertito i fan: "Scommetto che il 13 agosto è il matrimonio".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Subito dopo la pubblicazione del post, molti utenti hanno creduto che le nozze fossero già state celebrate, creando un po’ di confusione tra i fan. Aurora Leone è quindi intervenuta attraverso le storie e nei commenti per chiarire la situazione. La comica ha spiegato che il matrimonio non è ancora avvenuto. Ha voluto rassicurare tutti, specificando che l’evento è semplicemente in programma: "Non ci siamo ancora sposati, come vuole la tradizione sarà un matrimonio d’estate".

Chi è Simone Ruzzo, il futuro marito di Aurora Leone

Simone Ruzzo, che presto diventerà il marito di Aurora Leone, è da anni uno dei nomi chiave legati al collettivo The Jackal. Classe 1988, ha contribuito fin dall’inizio alla crescita del gruppo insieme a figure come Ciro Priello e Francesco Ebbasta. Nato a Napoli a metà anni Duemila, il progetto si è evoluto da piccola realtà indipendente a punto di riferimento dell’intrattenimento italiano. Il successo iniziale è arrivato sul web, per poi espandersi verso televisione e cinema. Ruzzo si è distinto soprattutto nel lavoro creativo dietro le quinte, occupandosi di scrittura e produzione.

Tra i contenuti più rappresentativi a cui ha preso parte figurano Lost in Google e il film Addio fottuti musi verdi. Nel tempo ha collaborato anche a titoli come Generazione 56k e Pesci piccoli, ampliando il raggio d’azione del gruppo. Grazie a questi progetti, il collettivo si è trasformato in una vera realtà produttiva completa. Sul piano personale, il legame con Aurora Leone si è sviluppato con discrezione. I due hanno sempre preferito mantenere un profilo basso, evitando eccessiva esposizione pubblica. Proprio questo approccio ha contribuito a rendere la loro storia particolarmente apprezzata dal pubblico.

Potrebbe interessarti anche