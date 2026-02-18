Attitudini: Nessuna, il documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo vince il Nastro d’Argento Il progetto cinematografico di Sophie Chiarello, che racconta il percorso artistico dell’iconico trio comico, si è aggiudicato l’ambizioso premio.

Per oltre trent’anni Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti hanno segnato il ritmo della comicità italiana: dal cabaret milanese alle grandi platee teatrali, dai classici film di Natale alle serate indimenticabili sul piccolo schermo, il loro sodalizio ha attraversato decenni, generazioni e stili senza mai tradire il pubblico. La storia del trio comico, fatta di amicizia, intelligenza e ironia profonda, è stata da poco celebrata nel documentario Attitudini: Nessuna, diretto da Sophie Chiarello, che proprio nelle ultime ore ha conquistato il prestigioso Nastro d’Argento come Documentario dell’anno 2026, riconoscimento assegnato dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani: ecco tutti i dettagli.

Attitudini: Nessuna vince il Nastro d’Argento dopo il successo al cinema

Il Direttivo del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha assegnato il Nastro d’Argento come Documentario dell’anno 2026 ad Attitudini: Nessuna. "Una scelta che premia con Attitudini: Nessuna un racconto che festeggia, in questo caso non solo un personaggio particolare, ma un trio di protagonisti molto amati che non hanno mai tradito, nel loro rapporto anche personale, né uno stile inimitabile, né il loro pubblico, ma soprattutto il valore di un’amicizia e di una sintonia dalla quale nasce anche un grande successo", riporta la motivazione a corredo della vittoria.

Un premio significativo per il trio comico e Sophie Chiarello, che arriva dopo il successo già ottenuto dal documentario nelle sale cinematografiche. La consegna ufficiale dei Nastri d’Argento è prevista nei primi giorni di marzo a Roma, in una serata che riunirà molte delle personalità più significative del cinema italiano e che celebrerà, oltre ai vincitori principali, anche gli altri premi delle categorie Cinema del Reale, Cinema, Spettacolo, Cultura e Musica.

Attitudini: Nessuna, il percorso artistico di Aldo, Giovanni e Giacomo

Un premio indubbiamente più che meritato se pensiamo che Attitudini: Nessuna è in realtà molto più di una semplice biografia cinematografica: si tratta infatti di un viaggio nella memoria, nei luoghi e nelle emozioni che hanno plasmato Aldo, Giovanni e Giacomo. Un progetto cinematografico che accompagna i tre artisti in un ritorno alle origini, tra ricordi d’infanzia, prime performance teatrali e le strade creative che hanno segnato la loro carriera.

Attraverso interviste, materiale d’archivio e momenti dietro le quinte, il film racconta non solo il lato comico ma anche le dinamiche di un rapporto umano intenso e duraturo: gli alti e bassi, la costruzione di sketch divenuti iconici e la creazione di un linguaggio comico che in tanti anni ha saputo fondere ironia, riflessione e identità collettiva.

