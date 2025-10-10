Augias perfido con la Rai, Iacchetti commuove: Attenti al Libro è il gioiello della Fialdini, perché Nella prima e unica puntata del nuovo programma di Rai 3 si sono alternati tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura: cos’è successo

Francesca Fialdini si gode Attenti al Libro. La prima e unica puntata del nuovo programma di Rai 3, infatti, è stata un successo (anche e soprattutto sui social), in attesa della ‘sentenza’ dei dati Auditel. La formula all’insegna delle ospitate e della cultura ha vinto e convinto in una trasmissione che, almeno per il momento, rimarrà un caso isolato. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Attenti al Libro: la serata di Francesca Fialdini

Ieri giovedì 9 ottobre 2025 è andata in onda la prima e unica puntata di Attenti al Libro, il nuovo programma condotto da Francesca Fialdini in prima serata su Rai 3. Lo show prometteva di ‘raccontare’ i propri ospiti e il loro rapporto coi libri e così è stato: la formula tra cultura e interviste in pieno stile servizio pubblico si è rivelata vincente e perfettamente calzante per Francesca Fialdini, che ha dimostrato una volta di più la sua poliedricità al di fuori del ‘suo’ contesto di Da noi… a ruota libera. In una serata fatta di tantissimi ospiti, ognuno di loro ha portato un libro e questo tentativo di fare un tv ‘diversa’ è stato molto apprezzato soprattutto sul web. La puntata si è aperta con Ambra Angiolini che ha recitato La misteriosa scomparsa di W per rendere omaggio Stefano Benni, scomparso lo scorso settembre. Spazio poi a Carla Signoris, che ha letto un riassunto de I Promessi Sposi di Piero Chiara e a Diodato per leggere un passaggio del suo libro preferito: Viaggio al termine della notte di Céline.

Tra i racconti più emozionanti c’è stato indubbiamente quello di Enzo Iacchetti, che parlato del suo quinto libro 25 minuti di felicità. "Avevo 22 anni quando è morto, era amore odio, non voleva che facessi questo mestiere e io gli disubbidivo. Ora questo libro è scritto per lui" ha raccontato Iacchetti, spiegando il rapporto conflittuale con il padre a lungo l’ha tormentato tra mille rimorsi: "Dal 1975 mi perseguita il senso di colpa di non aver mai parlato con mio padre. Mio papà mi nascondeva la chitarra, mia mamma me la dava di nascosto con la finestra. Mi è mancato il rapporto con mio padre e io in questo libro mi sono svuotato, raccontandogli tutto quello che non ha saputo". Spazio infine a Veronica Gentili, a Stefano Rapone e a una Fiorella Mannoia in grande spolvero nel cantare Oh che sarà nonostante 39 di febbre tra la standing ovation del pubblico. In collegamento, invece, Geppi Cucciari, che a breve tornerà in onda con Splendida Cornice: "Sono qua per onorare la tua doppia vita da conduttrice ma anche da danzatrice" ha scherzato la conduttrice con Francesca Fialdini riferendosi alla sua nuova avventura a Ballando con le Stelle e alzando una paletta con voto 11.

La frecciata di Corrado Augias e gli applause dei social

Tra gli ospiti della serata di Attenti al Libro c’è stato anche Corrado Augias, dopo la rottura (con polemiche) dello scorso anno con la Rai. "È stata una colonna portante della Rai, e continua a parlare di libri… anche se altrove" ha esordito Francesca Fialdini nell’annunciarlo, riferendosi alla sua ‘nuova vita’ su La7. La conduttrice ha poi chiesto ad Augias il segreto per realizzare ‘un buon programma di libri’ e il giornalista ne ha approfittato per togliersi un sassolino dalla scarpa sul passato della Rai. "È una parola… Angelo Guglielmi, direttore della rete per cui lei lavora, quando esisteva Rai 3, diceva che tv e letteratura sono incompatibili tra di loro. Tanto è vero che per fare programma di libri ho dovuto sudare sette camice. In televisione vengono bene i libri di storia, come dimostra Barbero, perché si possono appoggiare su illustrazioni che aiutano. Vengono meno bene i libri letteratura pura".

Inutile dire che la sua ‘frecciata’ non è passata inosservata, tra il tripudio generale dei social: "Corrado Augias che su Rai 3 dice ‘quando esisteva Rai 3’ si conferma un gigante", "Corrado Augias ha sempre senso", "Ma Augias non è andato via dalla Rai dicendone peste e corna? Che ci fa su telemeloni?". Non sono mancati commenti di elogio a Francesca Fialdini e al suo nuovo programma: "Un bellissimo programma bravissima Francesca Fialdini", "Che bella serata Attenti al Libro con Francesca Fialdini!", "Probabilmente questo programma lo stiamo guardando solo io e mia madre ma bellissimo", "Ma che bello è il programma della #Fialdini su "Attenti al libro"? Bravi bravi bravi!, "E sì, confermato che Attenti al libro di stasera è puntata unica. Peccato, "Ma che bello questo programma, brava la Fialdini".

