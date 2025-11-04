Atp Finals Torino, Sinner e gli altri italiani: quando inizia e dove vedere i match (anche gratis)
Il tennista altoatesino è pronto a difendere il titolo vinto nel 2024. Con lui altri due italiani e l'attesa per Musetti: le date, i nomi e come seguire il torneo.
L’Italia ha ancora gli occhi puntati su Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, un anno dopo la vittoria all’Atp Finals di Torino, è ancora all’Inalpi Arena per difendere il titolo. A giocarsi con lui la posizione numero 1 del ranking Atp 2025 c’è Carlos Alcaraz, in uno dei pochi campi che non li ha visti duellare insieme. L’azzurro, primo italiano campione a Wimbledon e vincitore dell’Australian Open, ha portato a casa il terzo ‘Big Title’ del 2025 alla Defense Arena, categoria che, secondo la definizione dell’Atp, rientrano anche gli Slam, le Nitto Atp Finals, gli ori olimpici e i Masters 1000, titolo appena vinto a Parigi, che gli ha permesso di ritornare in prima posizione. Lo spagnolo, però, tornerà numero 1 proprio alla vigilia delle Nitto ATP Finals di Torino, al momento della pubblicazione della prossima classifica, in cui i punti vinti non si potranno più conteggiare.
Atp Finals Torino, le date e tutti gli italiani in gara oltre Sinner
La quinta edizione delle Nitto Atp Finals a Torino parte ufficialmente domenica 9 novembre all’Inalpi Arena e andrà avanti fino al 16 dello stesso mese. Oltre a Jannik Sinner, reduce dalla vittoria al Masters 1000 a Parigi, altri 2 italiani in classifica: la coppia Simone Bolelli / Andrea Vavassori che giocheranno nel doppio. E se Lorenzo Musetti riuscirà a qualificarsi ad Atene sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime, sarà il quarto azzurro ad arrivare alle Finals torinesi 2025, portando eventualmente l’Italia a un record storico di presenze in questo torneo.
I gironi di singolare e di doppio saranno sorteggiati il primo giorno, giovedì 6 novembre alle ore 12, mentre Sinner potrebbe scendere in campo domenica 9 novembre o lunedì 10 novembre. Ecco di seguito tutti i nomi dei maestri in gara:
Atp Finals 2025, gli 8 qualificati in singolare
- Carlos Alcaraz
- Jannik Sinner
- Alexander Zverev
- Novak Djokovic
- Ben Shelton
- Alex de Minaur
- non ancora classificato
Atp Finals 2025, le 8 coppie di doppio
- Julien Cash / Lloyd Glasspool
- Marcell Granollers / Horacio Zeballos
- Marcelo Arevalo / Mate Pavic
- Harry Heliovaara / Henry Patten
- Neal Skupski / Joe Salisbury
- Kevin Krawietz / Tim Pütz
- Simone Bolelli / Andrea Vavassori
- Christian Harrison / Evan King
Atp Finals Torino, programma e orari: tutte le date
Domenica 9 novembre
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18
Lunedì 10 novembre
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18
Martedì 11 novembre
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18
Mercoledì 12 novembre
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18
- Round robin doppio uomini a partire dalle ore 18
Giovedì 13 novembre
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18:00
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18:00
Venerdì 14 novembre
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30
- Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18
- Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18
Sabato 15 novembre
- Semifinale doppio uomini: a partire dalle ore 12
- Semifinale singolare uomini: a partire dalle ore 12
- Semifinale singolare uomini: a partire dalle ore 18
- Semifinale doppio uomini: a partire dalle ore 18
Domenica 16 novembre
- Finale doppio uomini: a partire dalle ore 15
- Finale singolare uomini: non prima delle ore 18
Atp Finals 2025: dove vederle in diretta e in streaming
Le Atp Finals 2025 di Torino verranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming per tutti gli abbonati di SkyGo, Now e Tennis Tv. Per tutti coloro che desiderano vedere il torneo in chiaro, una sola partita al giorno andrà in onda sulla Rai e gratuitamente in streaming sul sito e la app di Raiplay.
