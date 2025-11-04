Atp Finals Torino, Sinner e gli altri italiani: quando inizia e dove vedere i match (anche gratis) Il tennista altoatesino è pronto a difendere il titolo vinto nel 2024. Con lui altri due italiani e l'attesa per Musetti: le date, i nomi e come seguire il torneo.

L’Italia ha ancora gli occhi puntati su Jannik Sinner. Il tennista altoatesino, un anno dopo la vittoria all’Atp Finals di Torino, è ancora all’Inalpi Arena per difendere il titolo. A giocarsi con lui la posizione numero 1 del ranking Atp 2025 c’è Carlos Alcaraz, in uno dei pochi campi che non li ha visti duellare insieme. L’azzurro, primo italiano campione a Wimbledon e vincitore dell’Australian Open, ha portato a casa il terzo ‘Big Title’ del 2025 alla Defense Arena, categoria che, secondo la definizione dell’Atp, rientrano anche gli Slam, le Nitto Atp Finals, gli ori olimpici e i Masters 1000, titolo appena vinto a Parigi, che gli ha permesso di ritornare in prima posizione. Lo spagnolo, però, tornerà numero 1 proprio alla vigilia delle Nitto ATP Finals di Torino, al momento della pubblicazione della prossima classifica, in cui i punti vinti non si potranno più conteggiare.

Atp Finals Torino, le date e tutti gli italiani in gara oltre Sinner

La quinta edizione delle Nitto Atp Finals a Torino parte ufficialmente domenica 9 novembre all’Inalpi Arena e andrà avanti fino al 16 dello stesso mese. Oltre a Jannik Sinner, reduce dalla vittoria al Masters 1000 a Parigi, altri 2 italiani in classifica: la coppia Simone Bolelli / Andrea Vavassori che giocheranno nel doppio. E se Lorenzo Musetti riuscirà a qualificarsi ad Atene sconfiggendo il canadese Felix Auger-Aliassime, sarà il quarto azzurro ad arrivare alle Finals torinesi 2025, portando eventualmente l’Italia a un record storico di presenze in questo torneo.

I gironi di singolare e di doppio saranno sorteggiati il primo giorno, giovedì 6 novembre alle ore 12, mentre Sinner potrebbe scendere in campo domenica 9 novembre o lunedì 10 novembre. Ecco di seguito tutti i nomi dei maestri in gara:

Atp Finals 2025, gli 8 qualificati in singolare

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Novak Djokovic

Ben Shelton

Alex de Minaur

non ancora classificato

Atp Finals 2025, le 8 coppie di doppio

Julien Cash / Lloyd Glasspool

Marcell Granollers / Horacio Zeballos

Marcelo Arevalo / Mate Pavic

Harry Heliovaara / Henry Patten

Neal Skupski / Joe Salisbury

Kevin Krawietz / Tim Pütz

Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Christian Harrison / Evan King

Atp Finals Torino, programma e orari: tutte le date

Domenica 9 novembre

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18

Lunedì 10 novembre

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18

Martedì 11 novembre

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18

Mercoledì 12 novembre

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18

Round robin doppio uomini a partire dalle ore 18

Giovedì 13 novembre

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18:00

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18:00

Venerdì 14 novembre

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 11:30

Round robin singolare uomini: a partire dalle ore 18

Round robin doppio uomini: a partire dalle ore 18

Sabato 15 novembre

Semifinale doppio uomini: a partire dalle ore 12

Semifinale singolare uomini: a partire dalle ore 12

Semifinale singolare uomini: a partire dalle ore 18

Semifinale doppio uomini: a partire dalle ore 18

Domenica 16 novembre

Finale doppio uomini: a partire dalle ore 15

Finale singolare uomini: non prima delle ore 18

Atp Finals 2025: dove vederle in diretta e in streaming

Le Atp Finals 2025 di Torino verranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming per tutti gli abbonati di SkyGo, Now e Tennis Tv. Per tutti coloro che desiderano vedere il torneo in chiaro, una sola partita al giorno andrà in onda sulla Rai e gratuitamente in streaming sul sito e la app di Raiplay.

