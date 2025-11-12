Musetti-De Minaur, bufera per la telecronaca di Rai 2: "Basta, vado su Sky" I due telecronisti del secondo canale, Panatta-Fiocchetti, sono stati inondati di critiche: "La coppia peggio assortita".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo essere riuscito, con la vittoria di Atene, a prendere uno degli ultimi pass per le ATP Finals di Torino, Lorenzo Musetti è in rimonta. Archiviata la sconfitta contro Taylor Fritz lunedì scorso, il carrarino ha battuto Alex De Minaur (reduce dal ko per mano di Alcaraz) nel match della fase di round robin disputato ieri sera, martedì 11 novembre 2025, all’Inalpi Arena. L’azzurro si è portato a casa la sua prima partita alle Finals per 7-5, 3-6, 7-5, mentre su Rai 2 la telecronaca è stata affidata alle voci di Marco Fiocchetti con il commento tecnico di Adriano Panatta. E proprio come era successo lunedì per il match Sinner-Auger-Aliassime, anche questa volta il pubblico del secondo canale ha avuto da ridire: tante le critiche sui social a Panatta, così come all’audio della telecronaca (musica troppo alta) e più in generale alla chimica tra le due voci che per molti non era proprio positiva.

ATP Finals di Torino, criticata la telecronaca di Panatta e Fiocchetti: "La coppia peggio assortita"

Ancora critiche alla telecronaca dei match delle ATP Finals di Torino affidati a Rai 2. Esattamente come era successo lunedì durante la partita tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime, commentata da Adriano Panatta, anche ieri sera per l’incontro tra Musetti e l’australiano De Minaur, gli spettatori hanno avuto di nuovo da ridere sia sull’ex tennista che su Marco Fiocchetti, con lui in cabina. Musica alta, nessun feeling tra le due voci, e commenti ritenuti fuori luogo come quello del giornalista sportivo che, accortosi che tra gli spalti qualcuno si era sentito male e il match era stato interrotto, ha detto: "Noi purtroppo non vediamo il problema".

Su X in tanti hanno criticato la coppia di cronisti: "Terrificante. poi Panatta cui non piace Sinner e il suo tennis…basta. Vado su Sky", "Basta con le boomerate di Panatta. Fiocchetti neanche lo commento", "Fiocchetti fa una telecronaca che concilia il sonno, Panatta non dice niente. Direi la coppia peggio assortita per le telecronache di tennis", "Voglio Panatta e Fiocchetti a commentare Sanremo 2026 su twitch. me li merito", "Panatta insofferente verso il DJ come me quando nei bar fanno l’aperitivo con il DJ set", "Da dimenticare la telecronaca Rai e l’effetto discoteca. Non c’entrano proprio niente", "Anche i telecronisti hanno i loro giocatori preferiti. A Panatta non piacciono i giocatori stile Sinner", "Il commentatore oltre a dire ‘Grande partita’ e ripeterlo 700 volte sa dire altro?", "Per Fiocchetti la priorità in questo momento è inquadrare la persona che sta male e viene soccorsa, va bene".

