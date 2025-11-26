Atletico Madrid-Inter, oggi in diretta Tv: canale, orario, streaming e dove vedere in chiaro l’altro big match Nella quinta giornata di Champions League i nerazzurri di Chivu affrontano i colchoneros di Simeone: stasera Arsenal-Bayern Monaco su Tv8

Il grande calcio europeo è tornato. Oggi mercoledì 26 novembre 2025, infatti, prosegue la quinta giornata di Champions League 2025/26. Ancora a punteggio pieno, l’Inter di Chivu va a caccia dell’impresa fuori casa contro l’Atletico Madrid di Simeone per mettere in cassaforte l’accesso agli ottavi della massima competizione europea. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e la programmazione in chiaro della Champions.

Atletico Madrid-Inter: dove vedere la partita in diretta tv e streaming (mercoledì 26 novembre 2025)

Reduce dallo sfortunato ko nel derby ma ancora a punteggio pieno in Europa, l’Inter torna in campo per la quinta giornata di Champions League 2025/26. In testa al maxi-gruppo di 36 squadre della massima competizione europea, i nerazzuri di Cristian Chivu si giocano tre punti pesantissimi in ottica qualificazione agli ottavi fuori casa. La sfida non è delle più semplici: contro il sempre ‘rognoso’ Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 allo stadio Metropolitano della capitale spagnola.

Atletico Madrid-Inter sarà visibile in esclusiva su Prime Video. La partita del quinto turno di Champions League sarà dunque trasmessa in diretta solo sulla piattaforma streaming di Amazon per tutti gli abbonati, disponibile tramite app (su smart tv, tablet e dispositivi mobili) o sito ufficiale. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

21:00 Atletico Madrid – Inter | in onda in esclusiva su Amazon Prime Video

Champions League 2025/26, la quinta giornata: il big match in chiaro

Se da un lato l’Inter può restare a punteggio pieno con un’impresa fuori casa contro l’Atletico Madrid, dall’altro Bayern e Arsenal (le altre due squadre a 12 punti in quattro partite in Champions) si contenderanno la vetta. Il big match della quinta giornata di Champions League 2025/26 sarà visibile in chiaro su Tv8 che, come di consueto, trasmette la gara più ‘succosa’ della settimana di calcio europeo. Sarà dunque possibile seguire Arsenal-Bayern gratuitamente in tv sul canale 108 o in streaming sul sito ufficiale del canale.

21:00 Arsenal – Bayern Monaco | in diretta in chiaro su Tv8

