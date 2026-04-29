Atletico Madrid-Arsenal, la Champions League gratis in tv: dove vedere gol e highlights in chiaro
Stasera – 29 aprile 2026 – si gioca la seconda semifinale di Champions League: diretta in esclusiva su Prime Video, ma c’è un modo per vedere le azioni salienti in chiaro
Dopo la partita stellare tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di ieri sera (terminata 5-4 per i parigini), la Champions League torna nuovamente protagonista stasera in TV (mercoledì 29 aprile 2026). Anche stavolta il menù offre un big match di lusso, perché la seconda semifinale vedrà sfidarsi altre due formazioni appartenenti al gotha del calcio europeo: Atletico Madrid contro Arsenal. Chi la trasmette? Dove vedere gol e highlights in chiaro? Scopriamolo insieme.
Champions League, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in diretta
Partiamo da una brutta notizia per gli utenti del calcio in chiaro: Atletico Madrid-Arsenal non sarà trasmessa in diretta gratis, né tantomeno in differita, su TV8. Senza squadre italiane rimaste in corsa, i diritti della partita sono un’esclusiva di Prime Video, che la manderà in onda in diretta stasera, mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 21.
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- Partita: Atletico Madrid-Arsenal (semifinale d’andata Champions League)
- Orario: 21:00
- Dove vederla in TV e streaming: Amazon Prime Video
Atletico Madrid-Arsenal oggi in TV: chi trasmette gli highlights gratis e in chiaro
I non abbonati a Prime Video, comunque, potranno gustarsi i momenti salienti della seconda semifinale subito dopo il fischio finale. Basterà sintonizzarsi alle ore 23:00 su TV8, dove è in programma lo speciale "TV8 Champions Night", condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana.
Subito dopo la fine del match partirà la diretta dallo studio di Milano per vedere e commentare gol e azioni salienti dell’incontro appena terminato allo stadio Metropolitano. Al fianco dei due conduttori ci sarà un panel di opinionisti composto da Walter Zenga, Fabio Quagliarella, Enrico Bertolino e Stefano De Grandis. A seguire, da mezzanotte, su TV8 arriverà "Gialappa’s Night", con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, insieme all’imitatore Ubaldo Pantani, che riproporrà la parodia di Max Allegri.
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