Athena Accorsi, il debutto in passerella della figlia di Stefano Accorsi e Leatitia Casta: la somiglianza è impressionante
A soli 16 anni sfila per Jacquemus in Corsica e cattura l'attenzione del mondo della moda: tra eleganza, riservatezza e una sorprendente somiglianza con i suoi celebri genitori.
A volte basta una sola apparizione per attirare l’attenzione di un intero settore. È quanto accaduto ad Athena Accorsi, che a soli 16 anni ha fatto il suo debutto ufficiale nel mondo della moda partecipando alla sfilata primavera-estate 2027 di Jacquemus, andata in scena nello scenario spettacolare della Corsica. Un esordio importante, arrivato sotto gli occhi di addetti ai lavori e appassionati, che hanno immediatamente notato non soltanto la sua presenza scenica, ma anche la forte somiglianza con i suoi celebri genitori, Laetitia Casta e Stefano Accorsi.
Athena Accorsi: il debutto per Jacquemus che non passa inosservato
Figlia di due volti molto conosciuti del cinema e della moda europea, Athena Accorsi è cresciuta lontano dai riflettori. Nata nel 2009, compirà 17 anni ad agosto e fino a oggi ha mantenuto un profilo estremamente discreto, complice anche la volontà della famiglia di preservarne la privacy. Il debutto sulla passerella di Jacquemus rappresenta quindi non soltanto il suo ingresso nel fashion system, ma anche una delle prime occasioni in cui il grande pubblico ha potuto osservarla da vicino. E l’impressione è stata immediata: Athena possiede una presenza magnetica e una naturale eleganza che hanno colpito osservatori e fotografi, ricordando il magnetismo della madre. In sfilata indossava una camicia color panna con maniche a sbuffo e mantella abbinata a pantaloni bianchi ampi, un look essenziale, classico di Jacquemus, che trova nel minimal i suoi tocchi di bold. La giovane modella ha attraversato la passerella naturale tra mare e scogliera con grinta, valorizzando al meglio i design del direttore creativo Simon Porte Jacquemus.
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La somiglianza con Laetitia Casta e Stefano Accorsi
Fin dalle prime immagini diffuse online, il paragone con Laetitia Casta è apparso inevitabile. Del resto, la top model francese è stata una delle figure più iconiche della moda degli anni Novanta, celebre per la sua bellezza delicata ma allo stesso tempo intensa, per il sorriso imperfetto e per quel fascino naturale che l’ha resa una delle modelle più amate della sua generazione. Guardando Athena, molti hanno subito pensato la somiglianza tra le due fosse notevole. Nel suo volto si ritrovano infatti alcuni dei tratti che hanno reso famosa Laetitia Casta, dallo sguardo fiero all’espressione leggermente malinconica, passando per quell’aria sofisticata che sembra appartenere a entrambe. Eppure Athena non appare come una semplice copia della madre. Pur richiamandone il fascino, mostra già caratteristiche personali ben definite, che contribuiscono a darle un’identità autonoma e riconoscibile. Se molti osservano in lei i lineamenti di Laetitia Casta, altri sottolineano come alcuni dettagli ricordino invece Stefano Accorsi. È probabilmente proprio questa combinazione a rendere il suo volto così particolare e interessante agli occhi dell’industria della moda.
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