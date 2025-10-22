Atalanta-Slavia Praga stasera in TV: canale, orario, svolta Lookman e l’altra sfida di Champions League in chiaro Questa sera torna l'appuntamento con la Coppa dei Campioni, con protagonista la squadra di Juric. Mentre in chiaro sarà possibile vedere la sfida tra Ajax e Chelsea.

Questa sera la Champions League torna protagonista a Bergamo, dove l’Atalanta accoglie lo Slavia Praga nella terza giornata della fase di campionato di Champions League. Il match, con calcio d’inizio alle ore 21, rappresenta uno snodo cruciale per la squadra di Juric: dopo il successo casalingo contro il Club Brugge (2-1), i nerazzurri non possono fallire l’appuntamento con i tre punti, fondamentali per rilanciarsi e tenere vive le speranze di qualificazione. Vediamo qui sotto tutti i dettagli, dove vedere la partita e l’elenco degli altri match di Champions in onda stasera.

Atalanta-Slavia Praga, dove vedere la partita di Champions in TV

Il match Atalanta-Slavia Praga sarà trasmesso alle ore 21 in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 253), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Nonostante l’attesa per un grande incontro europeo, non è prevista la diretta in chiaro su TV8: la partita di Bergamo sarà dunque disponibile solo per abbonati Sky e NOW, mentre le sintesi verranno trasmesse nei vari programmi sportivi della serata.

Probabili formazioni e come arrivano alla sfida le due squadre

Nella partita di stasera Juric potrà contare su un Lookman finalmente ritrovato, che affiancherà Krstovic in attacco. Kossounou e Bellanova dovrebbero recuperare ma partiranno dalla panchina, con Ahanor e Zappacosta titolari sulle fasce. Ancora indisponibili, invece, Kolasinac e Bakker. Mentre in trequarti ci sarà spazio per De Ketelaere.

Le due squadre arrivano alla sfida con percorsi e stati di forma molto diversi. L’Atalanta, ottava e ancora imbattuta in Serie A dopo sette giornate (2 vittorie e 5 pareggi), è reduce dallo 0-0 casalingo contro la Lazio, ma in Champions il bilancio è misto: pesante sconfitta all’esordio col Paris Saint-Germain (0-4) e successo prezioso al secondo turno contro il Club Brugge (2-1), che ha rilanciato la ‘dea’ a quota 3 punti nel girone, anche se la differenza reti resta penalizzante (-3). La squadra di Juric sta quindi cercando continuità, e la partita di questa sera è considerata un vero spartiacque per la stagione europea.

Lo Slavia Praga, invece, è secondo in campionato a un punto dallo Sparta Praga, e arriva dal pareggio (0-0) contro lo Zlin nell’ultima giornata. In Champions, la formazione ceca ha raccolto appena un punto nelle prime due gare: un pareggio casalingo contro il Leverkusen (1-1), seguito dalla pesante sconfitta per 3-0 a San Siro inflitta dall’Inter. Un risultato che ha lasciato il segno, non solo sul morale ma anche sulla classifica e sulla differenza reti (-3). La squadra di Trpisovsky punta a ritrovare solidità difensiva e a reagire dopo le difficoltà incontrate nelle trasferte europee.

Champions in TV e in chiaro: tutte le partite di oggi e dove vederle

Ecco il programma completo della serata Champions League di oggi, mercoledì 22 ottobre:

Galatasaray-Bodo/Glimt , ore 18:45, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW

, ore 18:45, Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e NOW Athletic Bilbao-Qarabag , ore 18:45, Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e NOW

Real Madrid-Juventus , ore 21, Amazon Prime Video

Atalanta-Slavia Praga , ore 21, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k, Sky Sport 252 e NOW

Eintracht Francoforte-Liverpool , ore21,Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e NOW

Chelsea-Ajax , ore 21, Sky Sport 254, NOW e in chiaro su TV8

Bayern Monaco-Club Brugge , ore 21, Sky Sport 255 e NOW

Monaco-Tottenham, ore 21, Sky Sport 256 e NOW

Sporting-Marsiglia, ore 21, Sky Sport 257 e NOW.

Questi sono gli appuntamenti da non perdere per gli amanti della Champions: tra big match e sfide decisive per le italiane, il mercoledì europeo si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.

