Atalanta-Milan diretta tv, anticipo Serie A: dove vederla, orario, il mea culpa di Allegri

La Serie A 25/26 torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione oggi martedì 28 ottobre 2025: Sky o DAZN, il match in tv e streaming

Primo turno infrasettimanale della stagione per la Serie A 2025/26. Oggi martedì 28 ottobre 2025, infatti, riparte subito il campionato con quella che sarà la nona giornata, aperta anche dalla super sfida al vertice tra Milan-Atalanta. I rossoneri sognano di tornare in vetta alla classifica, mentre ‘La Dea’ è ancora imbattuta e vuole la zona Europa. Fischio d’inizio a Bergamo alle ore 20:45. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming stasera.

Atalanta-Milan, dove vederla stasera in diretta tv e streaming: canale, orario, DAZN o Sky

La partita di Serie A – Atalanta-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN. La piattaforma detiene infatti tutti i diritti sulle partite di campionato e l’anticipo della nona giornata di Serie A 2025/26 sarà trasmesso in diretta in streaming per tutti gli abbonati tramite l’app DAZN su smart tv (o dispositivi Chromecast e Fire Stick), pc, tablet o smartphone. Per gli abbonati Sky che hanno attiva l’opzione ‘Zona DAZN’ la sfida sarà invece disponibile su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

  • 20:45 Atalanta – Milan | in onda in esclusiva streaming su DAZN

Serie A 2025/26, la nona giornata: le parole di Allegri sugli arbitri e le probabili formazioni

Oggi martedì 28 ottobre 2025 si apre dunque la nona giornata di Serie A 2025/26, che segna anche il primo turno infrasettimanale dell’anno. Ad aprire le danze sarà la sfida tra Lecce-Napoli, mentre in serata toccherà ad Atalanta-Milan. Entrambe le squadre arrivano da un pareggio contro una neopromossa, con i rossoneri fermati a San Siro dal Pisa e i bergamaschi reduci dall’1 a 1 con la Cremonese. Allegri vuole riconquistare la vetta della classifica (Roma e Napoli permettendo) con tre punti pesanti, scacciando via anche le polemiche arbitrali dell’ultimo turno. "Con gli arbitri serve più serenità, anche da parte mia" ha dichiarato il tecnico toscano, che stasera dovrebbe puntare su Nkunku al posto di Gimenez al fianco di Leao. L’Atalanta di Juric è invece ancora imbattuta in campionato e vuole risalire nella zona Europa: salgono le quotazioni di Lookman davanti, con Krstovic e Scamaccia in panchina. Di seguito le probabili formazioni:

  • Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Juric.
  • Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. All. Allegri.

