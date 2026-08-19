Atalanta-Hapoel Tel Aviv gratis in Tv, la decisione di Sky e la svolta storica di Fabio Caressa. Chi la trasmette
Giovedì 20 agosto 2026 va in scena la gara d’andata dei playoff di Conference League: l’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina della ‘Dea’ anche in chiaro
Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: l’Atalanta di Maurizio Sarri è pronta a fare il suo debutto ufficiale nella nuova stagione. La sfida di giovedì 20 agosto 2026 contro l’Hapoel Tel Aviv, valida per i playoff di Conference League, porta con sé anche una doppia novità per il pubblico italiano: il match sarà trasmesso in chiaro e, al termine della gara, ci sarà spazio per una prima volta storica nella programmazione di Sky. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e tutti i dettagli.
Atalanta-Hapoel Tel Aviv, dove vedere la partita di Conference League 2026/27 gratis in chiaro
L’attesa sta per terminare. Giovedì 20 agosto 2026 alle 20:30 l’Atalanta inaugurerà ufficialmente la nuova stagione con la sfida contro l’Hapoel Tel Aviv, valida per l’andata dei playoff di Conference League. Per la formazione di Maurizio Sarri – al suo esordio sulla panchina della ‘Dea’ – sarà il primo appuntamento ufficiale della nuova annata e l’obiettivo è mettere una seria ipoteca sul passaggio alla fase a gironi. Il ritorno è fissato per il 27 agosto alle 20 sul campo neutro di Miskolc, in Ungheria. La novità più importante riguarda però la copertura televisiva: l’incontro sarà trasmesso da Sky Sport, titolare dei diritti della competizione, ma non sarà necessario avere un abbonamento per assistere alla partita. Sky ha infatti scelto di portare Atalanta-Hapoel Tel Aviv anche in chiaro su TV8, rendendo il match disponibile gratuitamente sull’ottavo canale del DT. La diretta inizierà alle 20 con il prepartita, mentre il calcio d’inizio alla New Balance Arena è previsto alle ore 20:30. Streaming live disponibile sul sito ufficiale di TV8 e per tutti gli abbonati alla piattaforma su NOW e sull’app SkyGo
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- 20:30 Atalanta – Hapoel Tel Aviv | in diretta in chiaro su TV8
La svolta di Sky: Calciomercato – L’Originale sbarca in chiaro
La serata di TV8 avrà un’altra particolarità destinata a fare la storia per Sky. Dopo il fischio finale, infatti, andrà in onda Calciomercato – L’Originale, che per la prima volta in oltre vent’anni sarà visibile anche in chiaro. Il programma condotto da Alessandro Bonan sarà dunque sia su Sky Sport che TV8, con la consueta squadra composta da Gianluca Di Marzio e Valerio Spinella, affiancati per l’occasione da Aldo Serena, Walter Zenga, Gianfranco Teotino e Lorenzo Minotti. La scelta rappresenta, almeno per ora, un’eccezione alla tradizionale programmazione; resta da capire se l’esperimento possa diventare qualcosa di stabile in futuro. Nel frattempo Sky si prepara anche al ritorno della Serie A. Nella prima giornata saranno tre le partite trasmesse dalla piattaforma: Udinese-Como sabato alle 18:30, Genoa-Napoli alle 20:45 e Torino-Milan domenica alle 20:45. Subito dopo quest’ultima sfida, alle 22.45, spazio al Club di Fabio Caressa, altro storico appuntamento del palinsesto Sky.
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