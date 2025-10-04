Atalanta-Como: dove vederla stasera in diretta Tv, streaming e la polemica su Fabregas (assente) Atalanta-Como, sabato 4 ottobre 2025 alle 20:45: dove vedere l'anticipo di serie A in diretta TV e streaming, ultime news la polemica sull'assenza di Cesc Fabregas.

Sabato 4 ottobre 2025, la New Balance Arena di Bergamo ospita il derby lombardo tra Atalanta e Como, valido per la sesta giornata di Serie A. I nerazzurri di Ivan Juric arrivano alla sfida con fiducia, reduci dalla vittoria in rimonta in Champions League contro il Bruges e dal prezioso pareggio interno contro la Juventus. Il Como di Cesc Fabregas, che salterà la sfida per squalifica, è distante solo un punto dai nerazzurri e cerca un successo prestigioso in trasferta per riscattare il pareggio contro la Cremonese e consolidare la propria partenza convincente nel campionato. La gara promette equilibrio e spettacolo, con due squadre vicine per rendimento e ambizioni.

Dove vedere Atalanta-Como stasera in diretta TV e streaming: Dazn o Sky?

La partita Atalanta-Como sarà visibile in diretta su DAZN, inclusa la possibilità di seguire il match su canale 214 di Sky per gli abbonati con il pacchetto "Zona DAZN". In co-esclusiva, il match sarà trasmesso anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, disponibile su satellite e digitale terrestre.

In streaming, gli abbonati potranno collegarsi tramite DAZN, Sky Go e Now, utilizzando PC, smartphone, tablet o smart TV collegate alle rispettive app. Anche console come PlayStation e Xbox o dispositivi come Amazon Fire Stick e TIMVISION Box permettono di seguire il match in diretta.

Atalanta-Como, ultime news e probabili formazioni

L’Atalanta deve fare i conti con numerose assenze in difesa, con Hien in dubbio; se lo svedese non dovesse farcela, Musah scalerà in difesa. In mediana, Pasalic sostituirà lo squalificato de Roon, mentre in avanti Samardzic affiancherà Lookman, con Krstovic terminale offensivo.

Il Como si affida al consueto 4-2-3-1, con il ballottaggio sulla trequarti tra Vojvoda e Addai per affiancare Paz e Kuhn dietro a Douvikas. La squadra di Fabregas vuole riscattare la partita contro la Cremonese e confermare la propria capacità di giocarsela con tutti.

Arbitro: Zufferli – Assistenti: Preti, Luciani – IV ufficiale: Zanotti – VAR: Marini, Maggioni

Polemiche e chiarimenti su Fabregas

Alla vigilia della sfida, Cesc Fabregas non si è presentato in conferenza stampa a causa della squalifica in attesa dell’esito del ricorso. A parlare al suo posto è stato il direttore sportivo del Como, Carloalberto Ludi, che ha voluto chiarire la posizione del club e dell’allenatore.

Ludi ha sottolineato che le parole di Fabregas sono state fraintese dai media e dal referto arbitrale, spiegando che il Como non è una squadra cattiva, ma intensa e aggressiva per modello di gioco. L’allenatore è descritto come passionale ma rispettoso, e il DS ha ribadito la volontà di evitare polemiche inutili: "Vogliamo dimostrare di essere allineati e non esporre il mister a commenti esterni. L’Italia deve considerarsi fortunata ad averlo".

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic

Allenatore: Ivan Juric

Como (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda/Addai, Paz, Kuhn; Douvikas

Allenatore: Cesc Fabregas

Pronostici

Secondo i principali bookie, l’Atalanta parte favorita per la vittoria (quota 2.20), ma il Como può sorprendere con un successo offerto a 3.25. Il pareggio vale 3.40, mentre la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno è quotata 1.63 volte la posta.

