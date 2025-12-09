Atalanta-Chelsea stasera in TV: canale, orario, crisi nerazzurra e chi trasmette il big-match di Champions League in chiaro
Una sfida dal peso enorme che può indirizzare la stagione europea di entrambe le squadre. Chi tra Chelsea e Atalanta parte in vantaggio, e come seguire il match.
La sesta giornata di Champions League ci presenta uno scontro acceso, Atalanta-Chelsea, che diventerà per entrambe un momento cruciale del loro percorso europeo tra pareggio di punti, ambizioni e una classifica cortissima. Alla New Balance Arena, stasera alle 21, si gioca una gara determinante: chi vince si avvicina agli ottavi, chi cade rischia invece di complicarsi le ultime due giornate.
Atalanta-Chelsea: dove vedere la partita in diretta tv e streaming (martedì 9 dicembre 2025)
Atalanta e Chelsea arrivano alla sfida condividendo la quota 10 punti, ma con gli inglesi avanti grazie alla migliore differenza reti. È per questo che una vittoria, soprattutto senza subire gol, sarebbe un vantaggio enorme in vista dello sprint finale. Un successo permetterebbe infatti di affrontare con un margine prezioso i prossimi impegni, che per Atalante saranno contro Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise, mentre il Chelsea potrà gestire la partita casalinga con il Pafos prima del delicato match al Maradona contro il Napoli.
Le due squadre si presentano all’appuntamento in una condizione eccezionalmente simile: entrambe reduci da vittorie pesanti e simili nelle proporzioni. L’Atalanta ha travolto il Francoforte 0-3 in trasferta, mentre i Blues hanno rifilato un durissimo 3-0 al Barcellona. Due risultati che hanno sicuramente ridato un po’ di fiducia e consapevolezza ai due team, soprattutto dopo settimane altalenanti nei rispettivi campionati. In Serie A, infatti, l’Atalanta ha faticato a risalire posizioni dopo un avvio difficile, segnato anche dall’esonero di Juric: oggi è dodicesima con 16 punti ed è reduce dalla sconfitta di Verona. Il Chelsea, invece, è quinto in Premier League e viene da tre giornate non esaltanti, con due pareggi e una sconfitta contro il Leeds. Gli occhi stasera saranno quindi tutti sulla New Balance Arena, che sarà sold out. Ma ricordiamo che l’Atalanta ha costruito molte delle sue imprese europee in condizioni simili, e quella di stasera potrebbe essere un’altra di quelle notti in cui la squadra si presenta al meglio, dimostrandosi capace di padroneggiare il gioco.
- Match: Atalanta-Chelsea
- Quando: alle 21:00, martedì 9 dicembre 2025
- Diretta TV: Sky Sport
- Streaming: Sky Go, Now
- Dove: New Balance Arena, Bergamo
Champions League 2025/26, la sesta giornata: il big match in chiaro su Tv8
Come da tradizione, anche questa sesta giornata propone due big match visibili gratuitamente. Cielo e Tv8, come ogni anno, offrono rispettivamente una differita e una diretta per permettere a tutti gli appassionati di seguire alcune delle gare più attese del turno.
21:30 Bayern – Sporting (martedì 9 dicembre 2025) | in differita in chiaro su Cielo
21:00 Real Madrid – Manchester City (mercoledì 10 dicembre 2025) | in diretta in chiaro su Tv8
