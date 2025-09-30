Atalanta-Bruges oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale e orario della partita di Champions Nella seconda giornata di Champions League 2025/26 ‘La Dea’ affronta il Club Brugge a Bergamo a caccia di rivincita dopo l’ultima edizione: live su Sky o Prime

Si torna in campo per la Champions League 2025/26 e ad aprire le danze di questa seconda giornata della massima competizione europea sarà l’Atalanta. Oggi martedì 30 settembre 2025, infatti, ‘La Dea’ affronterà il Club Brugge, in quella che sarà una sorta di rivincita dopo la bruciante sconfitta nella fase eliminatoria dell’ultima edizione del torneo. Fischio d’inizio alla New Balance Arena di Bergamo alle ore 18:45. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Atalanta-Bruges: la seconda giornata di Champions League

Il grande calcio europeo è tornato e oggi martedì 30 settembre 2025 torna la Champions League. Dopo il pesante KO dell’esordio della scorsa settimana (4-0 contro i campioni in carica del PSG), l’Atalanta sarà impegnata stasera contro il Club Brugge, vittorioso al debutto con un dilagante poker rifilato al Monaco. Per i nerazzurri si tratta di una chance per ‘vendicare’ l’eliminazione agli spareggi dello scorso anno, quando i belgi sorpresero ‘La Dea’ imponendosi sia all’andata che al ritorno a Bergamo. E proprio la città lombarda sarà il teatro della sfida di questa sera: fischio d’inizio alla New Balance Arena fissato per le ore 18:45. A seguire alle 21:00 andrà in scena la sfida di San Siro tra Inter e Slavia Praga.

Per quanto riguarda le probabili formazioni Ivan Jurić andrà a caccia dei primi punti in Europa confermando Ahanor in difesa dopo l’ottimo prova contro la Juventus in campionato e Zappacosta sulla corsia di sinistra dopo l’infortunio di Zalewski. In attacco fiducia a Krstović, ma non è da escludere che a partita in corso possa continuare l’operazione di reintegro e rilancio di Lookman, tornato in campo lo scorso weekend dopo essere stato tenuto fuori rosa per il ‘caso’ calciomercato. Indisponibile il portiere Mignolet per il Bruges, che affiderà la porta a Jackers e in avanti punterà su Tresoldi dal primo minuto.

Champions League 2025/26: dove vedere Atalanta-Club Brugge in diretta tv e streaming (martedì 30 settembre 2025)

La partita di Champions League – Atlanta-Club Brugge sarà in esclusiva su Sky. Il match della seconda giornata della massima competizione europea sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

21:00 Atalanta – Club Brugge | Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sport 253

