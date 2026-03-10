Atalanta-Bayern Monaco, ottavi Champions League in diretta TV: canale, orario e dove vedere in chiaro l’altro big-match
Negli ottavi di finale della massima competizione europea la ‘Dea’ è chiamata all’impresa contro i tedeschi: tutte le partite in tv e in streaming
Tutti i riflettori tornano a essere puntati sulla Champions League. La stagione 2025/26 della massima competizione europea non è stata particolarmente fortunata per le italiane, con la sola Atalanta rimasta in corsa agli ottavi di finale. La ‘Dea’ è chiamata all’impresa contro il Bayern Monaco e la gara d’andata si gioca oggi martedì 10 marzo 2026 a Bergamo. Scopriamo dove vedere la partita in diretta tv e streaming e la programmazione in chiaro di questa settimana di Champions.
Champions League: dove vedere Atalanta-Bayern Monaco stasera in tv e streaming (martedì 10 marzo 2026)
Con l’eliminazione di Napoli (ai gironi), Inter e Juventus (ai playoff) l’Atalanta è l’unica squadra italiana rimasta in corsa in questa Champions League 2025/26. I bergamaschi hanno compiuto una vera e propria impresa agli spareggi battendo il Borussia Dortmund ma, agli ottavi di finale, saranno chiamati a ripetersi con un’altra squadra tedesca, la più temibile: il Bayern Monaco di Vincent Kompany. Si parte oggi martedì 10 marzo 2026 con la gara d’andata; i ragazzi di Palladino proveranno a ribaltare i pronostici contro Harry Kane e co. puntando sulla spinta della New Balance Arena di Bergamo. Fischio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky. Sarà dunque possibile seguire il match degli ottavi di Champions in diretta sui canali Sky Sport, e in particolare su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (252). Streaming live disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma su NOW e sull’app SkyGo.
- 21:00 Atalanta – Bayern Monaco | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252; streaming disponibile su NOW e SkyGo
Champions League: Galatasaray-Liverpool su Cielo
Come di consueto, anche per gli ottavi di finale di Champions League non mancherà la programmazione in chiaro dei migliori match di questo turno di calcio europeo. Oggi martedì 10 marzo 2026 toccherà a Galatasaray-Liverpool, che sarà visibile anche in chiaro, in differita, su Cielo. Appuntamento alle ore 21:00 sul canale 26 del DT e in streaming gratuito sul sito ufficiale. Domani sarà la volta di PSG-Chelsea in diretta su Tv8.
- 21:00 Galatasaray – Liverpool | in differita in chiaro su Cielo
Champions League 2025/26: dove vedere tutte le partite degli ottavi di finale in diretta
Scopriamo dove vedere tutte le partite degli ottavi di finale di Champions League in programma oggi martedì 10 marzo e domani mercoledì 11 marzo 2026. La gara trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video sarà Real Madrid-Manchester City. Di seguito l’elenco completo:
Martedì 10 marzo 2026
- 18:45 Galatasaray – Liverpool | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Newcastle – Barcelona | in diretta su Sky Sport 253; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Atlético Madrid – Tottenham | in diretta su Sky Sport 254; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 DIRETTA GOL | in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
Mercoledì 11 marzo 2026
- 18:45 Bayern Leverkusen – Arsenal | in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Bodo Glimt – Sporting Lisbona | in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 DIRETTA GOL | in diretta su Sky Sport 251; streaming disponibile su NOW e SkyGo
- 21:00 Real Madrid – Manchester City | in esclusiva su Amazon Prime Video
