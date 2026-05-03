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Richard Gere in una relazione segreta con una donna molto più giovane: il ritorno al cinema è sorprendente

L'attore torna protagonista al cinema dopo una lunga pausa e lo fa al fianco di un regista che è una vera leggenda: tutto sul nuovo film

Anna Montesano

Anna Montesano

Web Editor

Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

Richard Gere in una relazione segreta nel nuovo film Asymmetry
Raiplay

Richard Gere si prepara a tornare al cinema dopo una lunga pausa e al fianco di un nome sorprendente. Sembrava infatti che Edward Zwick, dopo aver pubblicato la sua autobiografia Hits, Flops, and Other Things, avesse deciso di farsi da parte e godersi il meritato riposo; invece il regista ha sorpreso tutti, annunciando un nuovo progetto.

Richard Gere torna al cinema dopo una lunga pausa nel nuovo progetto di Edward Zwick

A otto anni dal suo ultimo lavoro, è pronto a tornare dietro la macchina da presa per dirigere Asymmetry, film tratto dal famoso romanzo di Lisa Halliday, che ha partecipato alla stesura della sceneggiatura insieme allo stesso Zwick e al suo storico collaboratore Marshall Herskovitz.

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Asymmetry è stato un successo letterario al momento della sua prima pubblicazione nel 2018, con recensioni eccellenti da parte del New Yorker e del New York Times. Per comprenderne la portata va ricordato che anche Barack Obama lo ha incluso nella sua lista dei migliori libri di quell’anno. I protagonisti saranno il già citato Richard Gere e Diana Silvers. Per Gere si tratta di un ritorno importante, visto che negli ultimi dieci anni si è visto poco al cinema (l’ultima volta è stata nel 2024 con Paul Schrader).

Di cosa parla Asymmetry e il ruolo di Gere

In merito alla trama, tutto inizia a Central Park, dove Alice, una giovane che lavora nell’editoria, conosce Ezra (Gere), uno scrittore molto più grande di lei e già famosissimo. Tra i due nasce subito un legame fortissimo che si trasforma in una relazione segreta. Questa storia d’amore stravolgerà le vite di entrambi, almeno finché il loro segreto non rischierà di venire a galla.

Il progetto verrà presentato ai produttori durante il prossimo Festival di Cannes. Per Zwick è l’occasione di aggiungere un altro capitolo a una carriera straordinaria lunga 45 anni, che ci ha regalato grandi classici come Glory, Vento di passioni, L’ultimo samurai e Blood Diamond. Anche se la critica non lo ha sempre elogiato, il pubblico non ha mai smesso di amare il suo stile epico e coinvolgente. Il ritorno di Richard Gere, poi, sarà la ciliegina sulla torta.

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