Richard Gere in una relazione segreta con una donna molto più giovane: il ritorno al cinema è sorprendente
L'attore torna protagonista al cinema dopo una lunga pausa e lo fa al fianco di un regista che è una vera leggenda: tutto sul nuovo film
Richard Gere si prepara a tornare al cinema dopo una lunga pausa e al fianco di un nome sorprendente. Sembrava infatti che Edward Zwick, dopo aver pubblicato la sua autobiografia Hits, Flops, and Other Things, avesse deciso di farsi da parte e godersi il meritato riposo; invece il regista ha sorpreso tutti, annunciando un nuovo progetto.
Richard Gere torna al cinema dopo una lunga pausa nel nuovo progetto di Edward Zwick
A otto anni dal suo ultimo lavoro, è pronto a tornare dietro la macchina da presa per dirigere Asymmetry, film tratto dal famoso romanzo di Lisa Halliday, che ha partecipato alla stesura della sceneggiatura insieme allo stesso Zwick e al suo storico collaboratore Marshall Herskovitz.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Asymmetry è stato un successo letterario al momento della sua prima pubblicazione nel 2018, con recensioni eccellenti da parte del New Yorker e del New York Times. Per comprenderne la portata va ricordato che anche Barack Obama lo ha incluso nella sua lista dei migliori libri di quell’anno. I protagonisti saranno il già citato Richard Gere e Diana Silvers. Per Gere si tratta di un ritorno importante, visto che negli ultimi dieci anni si è visto poco al cinema (l’ultima volta è stata nel 2024 con Paul Schrader).
Di cosa parla Asymmetry e il ruolo di Gere
In merito alla trama, tutto inizia a Central Park, dove Alice, una giovane che lavora nell’editoria, conosce Ezra (Gere), uno scrittore molto più grande di lei e già famosissimo. Tra i due nasce subito un legame fortissimo che si trasforma in una relazione segreta. Questa storia d’amore stravolgerà le vite di entrambi, almeno finché il loro segreto non rischierà di venire a galla.
Il progetto verrà presentato ai produttori durante il prossimo Festival di Cannes. Per Zwick è l’occasione di aggiungere un altro capitolo a una carriera straordinaria lunga 45 anni, che ci ha regalato grandi classici come Glory, Vento di passioni, L’ultimo samurai e Blood Diamond. Anche se la critica non lo ha sempre elogiato, il pubblico non ha mai smesso di amare il suo stile epico e coinvolgente. Il ritorno di Richard Gere, poi, sarà la ciliegina sulla torta.
Potrebbe interessarti anche
Richard Gere, l'American Gigolò dal grande cuore: dal successo mondiale al 'ritiro' dalle scene
Il divo che ha incarnato l'ideale di bellezza e fascino negli anni Ottanta ha trasfo...
Ilary Blasi contro Carlo Conti: lo scontro è totale (è una questione di classe sociale)
Stasera, venerdì 24 aprile 2026, il GF dei Vip sfida lo show degli artisti di strada...
Julia Roberts e Richard Gere di nuovo insieme: la favola che ha segnato un’epoca torna al cinema. Trailer e data speciale
Una storia che ha segnato generazioni, Roberts e Gere tornano al cinema per pochi gi...
Richard Gere nella nuova serie tv con una bollente Jessica Chastain: passioni segrete e caos dominano
L’attore entra in una miniserie Apple TV con Chastain e Stiller: tra passioni proibi...
La protagonista di Pretty Woman poteva parlare italiano: il film che Hollywood non ha avuto il coraggio di fare
Il provino di Pretty Woman e quella sliding door che avrebbe potuto cambiare le carr...
Neri Marcorè, dopo 31 anni deve ricominciare tutto da capo: perché
Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, torna in TV "Quando": dopo tanti anni di coma, u...
Che tempo che fa, Fabio Fazio (ancora) assente sul Nove: perché e quando torna in onda
Stasera - domenica 12 aprile 2026 niente puntata inedita del talk show di Nove, ferm...
Dopo 36 anni è ancora irresistibile: vi ricordate com'era?
Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, torna in TV Pretty Woman: una Julia Roberts memora...