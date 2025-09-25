Aston Villa-Bologna oggi in diretta, dove vederla in Tv e streaming: canale, orario e l’altro big-match in chiaro Oggi giovedì 25 settembre 2025 i rossoblù di Italiano debuttano in Europa League contro i ‘villans’ dello specialista Unai Emery: RB Salisburgo-Porto su Tv8

L’Europa League è tornata. Oggi giovedì 25 settembre 2025, infatti, prosegue la prima giornata dell’edizione 2025/26 della seconda competizione europea. Per quanto riguarda le italiane, stasera toccherà al Bologna, impegnato in trasferta contro l’Aston Villa. Dopo il debutto vincente della Roma, dunque, questa sera toccherà ai rossoblù di Vincenzo Italiano fare il loro esordio e iniziare la stagione europea. Scopriamo dove vedere la partita in diretta e la programmazione in chiaro della UEFA Europa League.

Aston Villa-Bologna: dove la prima giornata di Europa League

Il grande calcio europeo è tornato ed è iniziata ufficialmente anche la UEFA Europa League 2025/26. Dopo il buon debutto della Roma di ieri, oggi giovedì 25 settembre 2025 sarà il turno del Bologna, che affronterà l’Aston Villa. La prima giornata della seconda competizione europea sarà dunque una trasferta insidiosa per i felsinei, impegnati a Birmingham contro i villans. Fischio d’inizio alle ore 21:00 al Villa Park.

Il Bologna si presenta alla sfida dopo il secondo successo in campionato nelle prime quattro giornate, arrivato in rimonta contro il Genoa grazie un rigore in pieno recupero. Inizio di stagione a dir poco complicato, invece, per l’Aston Villa, fermo a tre punti e a secco di vittorie in Premier League, dove occupa un pericoloso 18esimo posto. Il ‘re di coppe’ Unai Emery, però, è un maestro della competizione (ha vinto ben quattro Europa League, tre con il Siviglia e una col Villareal) e la trasferta di Birmingham rimane un’insidia per gli uomini di Vincenzo Italiano.

La UEFA Europa League 2025/26 è in onda in esclusiva su Sky. La partita della prima giornata Aston Villa-Bologna sarà dunque visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). Lo streaming della diretta sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma Sky Go e NOW. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

21:00 Aston Villa – Bologna | in diretta su Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport)

UEFA Europa League 2025/26: la partita in chiaro

Come lo scorso anno, Nove trasmetterà in chiaro un match di cartello di ogni giornata di Europa League. Il big match in diretta oggi giovedì 25 settembre 2025 sarà la sfida tra RB Salisburgo-Porto. Appuntamento stasera su Nove e fischio d’inizio alle ore 21:00 alla Red Bull Arena.

21:00 RB Salisburgo – Porto | in diretta in chiaro su Tv8

