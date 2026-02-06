Beatles, i 'tesori' all’asta (milionaria). Ma la chitarra di Kurt Cobain batte tutti con una valutazione mostruosa Alcuni degli strumenti e dei testi del gruppo potranno essere venduti a prezzi milionari, ma il pezzo più ambito rimane La Fender Mustang del 1966 di Cobain.

Il mese prossimo, l’imprenditore Jim Irsay, ex proprietario della squadra Nfl degli Indianapolis Colts, metterà all’asta la sua prestigiosa collezione di strumenti e oggetti di prestigio del mondo musicale, appartenuti ad alcuni dei più grandi artisti della storia della musica. Tra questi alcuni veri e propri ‘tesori’ dei Beatles e la Fender Mustang del 1966 di Kurt Cobain, che potrebbe arrivare a una cifra astronomica: scopriamo di più.

Kurt Cobain, la sua chitarra all’asta per 5 milioni di dollari

La preziosissima raccolta di Jim Irsay comprende strumenti e oggetti di grandissime leggende della musica internazionale. Parliamo infatti di Beatles, Kurt Cobain, Eric Clapton, Dave Gilmour dei Pink Floyd, John Coltrane, Jerry Garcia dei Grateful Dead, Johnny Cash e molti altri. Ad oggi, il pezzo maggiormente ambito sembrerebbe essere la Fender Mustang del 1966 di Kurt Cobain, ovvero la chitarra suonata in Smells Like Teen Spirit, uno dei brani più iconici e famosi dei Nirvana.

Oltre ad essere uno strumento d’epoca, e solo per questo di grande valore, questa chitarra rappresenta un’intera epoca musicale e l’emozione di milioni di persone. "È una chitarra quasi talismanica per chi ha vissuto l’era del grunge. Quel brano è stato l’inno di un’intera generazione e il video è diventato immediatamente iconico", ha infatti raccontato Amelia Walker, responsabile delle collezioni private e iconiche di Christie’s, come riportato da Il Giornale. Ed è proprio per questo che, secondo le ultime stime, il valore della chitarra di Kurt Cobain all’asta potrebbe arrivare alla straordinaria cifra di 5 milioni di dollari.

Beatles, i ‘tesori’ dei Fab Five all’asta

L’asta che inizierà il prossimo mese vedrà però molti altri oggetti e strumenti dal valore milionario, a partire proprio da alcuni dei ‘tesori’ appartenuti ai Beatles, il gruppo musicale di Liverpool più influente del secolo scorso. Tra questi il pianoforte di John Lennon, che ha dato vita ad alcune delle composizioni più belle della musica internazionale, e la prima batteria Ludwig di Ringo Starr. A questi si aggiungono poi i testi manoscritti del brano "Hey Jude", la pelle della seconda batteria Ludwig di Ringo Starr e diverse chitarre appartenute a John Lennon, Paul McCartney e George Harrison.

"È corretto dire che questa è la più importante collezione di strumenti dei Beatles mai assemblata da qualcuno che non facesse parte della band", ha affermato Amelia Walker. Secondo le ultime stime, le chitarre dei componenti del gruppo potrebbero essere vendute a circa 1 milione di dollari ciascuna, mentre il valore d’asta della batteria di Ringo Starr potrebbe arrivare a 2 milioni di dollari.

