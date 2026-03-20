Assassin's Creed, la serie Netflix prende vita e sceglie l'Italia: sarà Cinecittà ad ospitare la produzione, che si preannuncia un colossal Le riprese dell’attesissima serie sono ufficialmente iniziate, e la straordinaria location scelta farà letteralmente impazzire i fan: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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L’attesa è finita, o almeno in parte: dopo molte indiscrezioni, voci di corridoio e grandi speranze dei tantissimi fan del franchise videoludico, la serie live-action di Assassin’s Creed targata Netflix e diretta da Johan Renck sta finalmente per diventare realtà. Proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia spettacolare: le riprese sono ufficialmente iniziate e l’ambientazione scelta per la prima stagione vi lascerà letteralmente a bocca aperta: ecco tutti i dettagli.

Assassin’s Creed prende forma a Cinecittà: una storia originale nella Roma del 64 d.C.

Netflix ha ufficialmente annunciato l’inizio delle riprese di Assassin’s Creed a Roma. La serie, che nasce dalla nota saga di videogame, racconterà una storia completamente originale e sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. La produzione si svolgerà principalmente a Cinecittà, dove verrà ampliato il set della Roma Antica già esistente per garantire la massima immersione nel periodo storico. Una scelta scenografica straordinaria fatta per restituire sullo schermo tutta la grandiosità di un’epoca di potere, intrighi e oscure trame di palazzo.

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Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese sarebbero iniziate già lo scorso 9 marzo anche in altre location italiane: la troupe sarebbe stata avvistata nel Casentino, precisamente nei pressi di Camaldoli, in Toscana. Il piano di lavorazione complessivo dovrebbe estendersi per circa sette mesi, con la conclusione delle riprese prevista verso ottobre 2026.

Grazie a queste ultime notizie ora sappiamo che la serie si svolgerà durante i primi anni del regno di Nerone: mentre il giovane imperatore consolida il suo potere, il consigliere Seneca il Giovane lotta per frenarne gli impulsi più oscuri. Sullo sfondo, un nuovo assassino emerge dai margini dell’Impero, incaricato di smascherare una cospirazione che intreccia la corte imperiale ai bassifondi della città. Un contesto storico densissimo di tensioni, che comprende anche il Grande Incendio di Roma scoppiato nei pressi del Circo Massimo, del quale fu incolpato proprio Nerone.

Assassin’s Creed, trama e cast della serie Netflix

Da quanto emerso fino a questo momento, Assassin’s Creed sarà un thriller adrenalinico incentrato soprattutto sulla guerra tra due fazioni segrete: la prima determinata a preservare il libero arbitrio dell’umanità, e l’altra intenzionata a deciderne il futuro attraverso manipolazione e controllo. La serie, dunque, seguirà i suoi personaggi attraverso momenti chiave della Storia nella battaglia per il destino dell’umanità.

Il cast è internazionale e tra i protagonisti figurano Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhann Rizwan, Claes Bang, Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi, Sandra Guldberg-Kampp, Youssef Kerkour e Mirren Mack. Considerando i tempi di lavorazione e post-produzione, ad oggi è probabile che la serie non arrivi in streaming prima della seconda metà del 2027. L’attesa sarà lunga, ma tutto per ora lascia pensare che ne varrà la pena.

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