Assassin's Creed, la serie Netflix prende vita e sceglie l'Italia: sarà Cinecittà ad ospitare la produzione, che si preannuncia un colossal
Le riprese dell’attesissima serie sono ufficialmente iniziate, e la straordinaria location scelta farà letteralmente impazzire i fan: scopriamo di più.
L’attesa è finita, o almeno in parte: dopo molte indiscrezioni, voci di corridoio e grandi speranze dei tantissimi fan del franchise videoludico, la serie live-action di Assassin’s Creed targata Netflix e diretta da Johan Renck sta finalmente per diventare realtà. Proprio nelle ultime ore è arrivata una notizia spettacolare: le riprese sono ufficialmente iniziate e l’ambientazione scelta per la prima stagione vi lascerà letteralmente a bocca aperta: ecco tutti i dettagli.
Assassin’s Creed prende forma a Cinecittà: una storia originale nella Roma del 64 d.C.
Netflix ha ufficialmente annunciato l’inizio delle riprese di Assassin’s Creed a Roma. La serie, che nasce dalla nota saga di videogame, racconterà una storia completamente originale e sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. La produzione si svolgerà principalmente a Cinecittà, dove verrà ampliato il set della Roma Antica già esistente per garantire la massima immersione nel periodo storico. Una scelta scenografica straordinaria fatta per restituire sullo schermo tutta la grandiosità di un’epoca di potere, intrighi e oscure trame di palazzo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Secondo le ultime indiscrezioni, le riprese sarebbero iniziate già lo scorso 9 marzo anche in altre location italiane: la troupe sarebbe stata avvistata nel Casentino, precisamente nei pressi di Camaldoli, in Toscana. Il piano di lavorazione complessivo dovrebbe estendersi per circa sette mesi, con la conclusione delle riprese prevista verso ottobre 2026.
Grazie a queste ultime notizie ora sappiamo che la serie si svolgerà durante i primi anni del regno di Nerone: mentre il giovane imperatore consolida il suo potere, il consigliere Seneca il Giovane lotta per frenarne gli impulsi più oscuri. Sullo sfondo, un nuovo assassino emerge dai margini dell’Impero, incaricato di smascherare una cospirazione che intreccia la corte imperiale ai bassifondi della città. Un contesto storico densissimo di tensioni, che comprende anche il Grande Incendio di Roma scoppiato nei pressi del Circo Massimo, del quale fu incolpato proprio Nerone.
Assassin’s Creed, trama e cast della serie Netflix
Da quanto emerso fino a questo momento, Assassin’s Creed sarà un thriller adrenalinico incentrato soprattutto sulla guerra tra due fazioni segrete: la prima determinata a preservare il libero arbitrio dell’umanità, e l’altra intenzionata a deciderne il futuro attraverso manipolazione e controllo. La serie, dunque, seguirà i suoi personaggi attraverso momenti chiave della Storia nella battaglia per il destino dell’umanità.
Il cast è internazionale e tra i protagonisti figurano Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhann Rizwan, Claes Bang, Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi, Sandra Guldberg-Kampp, Youssef Kerkour e Mirren Mack. Considerando i tempi di lavorazione e post-produzione, ad oggi è probabile che la serie non arrivi in streaming prima della seconda metà del 2027. L’attesa sarà lunga, ma tutto per ora lascia pensare che ne varrà la pena.
Potrebbe interessarti anche
Netflix lancia il kolossal Assassin’s Creed: la saga dei templari e assassini diventa una serie live-action epica
Dopo anni di attesa, Netflix dà il via alla serie live-action di Assassin’s Creed, t...
I Play Rocky, Sylvester Stallone ha dovuto superare molte sfide: il nuovo film della saga nasconde un omaggio
I Play Rocky, il documentario dedicato alla leggenda di Rocky Balboa e a Sylvester S...
Il cult animato più amato degli anni ‘90 prende finalmente vita: Netflix annuncia il cast del live action di Scooby-Doo
La piattaforma Netflix annuncia il cast principale della nuova serie live-action: tr...
Netflix scommette tutto su La casa nella prateria: la seconda stagione è già ufficiale
Netflix ha annunciato non solo la data d'uscita del reboot de La casa nella prateria...
Dopo The Last of Us, c'è una novità incredibile che farà impazzire tutti gli amanti dei videogiochi
L'amatissimo videogioco, Far Cry, diventa serie tv grazie a FX: ogni stagione esplor...
Maya Hawke travolta da un nuovo mistero dopo Stranger Things: Netflix l'ha scelta per una storia agghiacciante
Maya Hawke, nota come Robin di Stranger Things, torna su Netflix come protagonista d...
Jason Bateman, mossa segreta con Netflix: dopo Black Rabbit in arrivo una miniserie che promette di innovare il genere crime
L’attore e regista torna a collaborare con Netflix e prepara un nuovo film, The Cack...
Alfred Molina sarà di nuovo 'Octopus' ma non per la saga di Spider-Man: l'annuncio scioccante
Creature luminose, il nuovo adattamento cinematografico con Sally Field e Alfred Mol...