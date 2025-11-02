Asia Argento a Verissimo: "Voglio diventare nonna. A 50 anni sono un'altra persona" L'intervista a cuore aperto dell'attrice nota per le sue trasgressioni, che al traguardo dei 50 anni sogna dei nipotini e si commuove per la tenere lettera dei figli

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Un compleanno davvero importante, quello che ha recentemente festeggiato Asia Argento e che è al centro della sua intervista con Silvia Toffanin nella puntata di domenica 2 novembre 2025 di Verissimo.

Asia Argento, a 50 anni addio trasgressioni: "Sogno un nipotino"

L’attrice arriva nel salotto pomeridiano del weekend di Canale 5 con un gran sorriso e scusandosi di aver dovuto spostare l’intervista per una disavventura in cui è incappata mentre girava un film in Venezuela: "Ho preso un batterio, l’ameba. Sono stata male, ma ora eccomi qua". Ed è lì per raccontare l’importante traguardo dei 50 anni.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dice Asia Argento che pensava che questo compleanno non le avrebbe fatto effetto, invece, prima e dopo, si è ritrovata a riflettere sulla sua vita: "Mi sono fatta un sacco di domande", svela l’attrice. "Da ragazzina ero la sex symbol, ho puntato molto sul fattore esteriore delle cose. Oggi sento la pressione di dover mantenere questo fattore esteriore. Qualcosa bisogna rifarla perché sennò si casca a pezzi e dicono "Poverina è invecchiata", però se ti rifai troppo dicono "Che ridere, sembra un pallone"." E poi, aggiunge una rivelazione piuttosto inaspettata su quello che definisce, in questo momento, il suo più grande desiderio: "Sono una mamma, vorrei essere una nonna, non ambisco più ad essere la più bella mi interessa altro. Posso non essere bella e giovane e continuare a lavorare, fare altri ruoli, oppure andare a zappare finalmente, come molti mi suggeriscono da anni".

Dice poi, che uno dei suoi grandi desideri in questo momento, oltre che diventare nonna, quando sarà il momento (i suoi figli hanno 24 e 18 anni ndr), è crearsi dei rapporti solidi di amicizia, trovare persone di cui fidarsi davvero: "L’amore del pubblico mi ha salvata dalla solitudine, ma allo stesso tempo vorrei costruirmi delle amicizie e trovare persone di cui fidarmi. Sono molto spaventata dagli ultimi anni e da ciò che è successo, ho avuto delusioni, tradimenti. Sto benissimo da sola, ma quando sto con le persone… sono diventata un po’ sociopatica".

E in questo suo essere sociopatica, rientra anche il rapporto con i sentimenti che, al momento descrive come inesistente: "L’amore zero", dice l’attrice. "Non mi piace nessuno, da tanto tempo. Vorrei avere relazioni anche frivole, ma non riesco perché non mi piace nessuno. D’estate ogni tanto mi vengono dei guizzi, adesso è autunno e si ritorna in letargo" .

Si illumina però, quando in studio entrano i due figli, Anna Lou e Nicola, le uniche due persone con cui ha voluto festeggiare i suoi 50 anni: "Siamo andati insieme alle terme", dice Asia Argento, orgogliosissima mentre i due ragazzi le leggono una lettera piena di amore e gratitudine. E alla fine dell’intervista, madre e figli escono dallo studio tenendosi tutti e tre per mano.

Potrebbe interessarti anche