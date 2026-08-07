"Io raccomandata e cagna al cinema? Chi lo dice ha visto solo i miei filmacci": Asia Argento è una furia contro gli haters L'attrice ha risposto a chi la critica e definisce "raccomandata", rilasciando inoltre dichiarazioni senza filtri sulla sua carriera e non solo

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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È un momento di grande felicità per Asia Argento, pronta a ritirare il premio alla carriera al Festival di Locarno il prossimo 13 agosto. L’evento sarà anche l’occasione per presentare la sua ultima fatica, Death Has No Master – La morte non ha padroni, il thriller politico firmato dal regista venezuelano Jorge Thielen Armand e già applaudito allo scorso Festival di Cannes.

Asia Argento: "Perché ho iniziato a fare l’attrice"

In una recente intervista a Il Venerdì di La Repubblica, la figlia d’arte – nata dal regista Dario Argento e dall’attrice Daria Nicolodi – si è raccontata con la solita schiettezza, a partire dai suoi primi passi nel cinema. L’attrice ha spiegato che la spinta a recitare nasceva dal bisogno di farsi notare in casa, un’attenzione che sentiva mancare. Per superare la sua naturale timidezza e lo sforzo iniziale, ha capito che impersonare qualcun altro le permetteva di proteggersi dalle prese in giro degli altri; eppure, nonostante questo scudo, con il tempo le critiche sono arrivate comunque.

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La risposta a chi la definisce "raccomandata" e l’amarezza verso l’umanità

Asia Argento non si è risparmiata nemmeno nei confronti di chi giudica il suo percorso artistico: ha infatti ricordato come, dopo la parentesi ad Hollywood, abbia lavorato a lungo in Francia prendendo parte a film di grande valore che però non sono mai giunti in Italia. "E quindi chi mi conosce solo per i miei filmacci dice di me che sono raccomandata e cagna", ha tenuto a sottolineare l’attrice, rispondendo di fatto agli haters.

Questo senso di amarezza si riflette anche nel suo sguardo decisamente disincantato sulla natura umana. L’attrice ha ammesso senza riserve che il denaro piace a chiunque, "anche a me", e che la convinzione di vivere in una società civile sia solo un’illusione. "in realtà siamo come animali addomesticati", ha aggiunto l’attrice, spiegando che solo le leggi esistenti ci impediscono di dare sfoggio ai nostri peggiori istinti.

Death Has No Master è il suo ultimo film

Nel suo nuovo film, Death Has No Master, Asia Argento è la protagonista assoluta nel ruolo di Caro, una donna italo-venezuelana che torna in Sudamerica dopo anni di assenza per vendere una vecchia piantagione di cacao ereditata dal padre, con cui aveva tagliato i ponti da tempo. Una volta arrivata alla tenuta di famiglia, la donna scopre che la proprietà è stata occupata dai vecchi lavoratori, decisi a non andarsene. Trovando le autorità locali del tutto indifferenti, Caro decide di affrontare direttamente gli occupanti. Da quel momento si innesca una spirale cieca di violenza, ricatti psicologici e tensione che farà riemergere i fantasmi del passato coloniale del padre, i traumi mai superati di Caro. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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