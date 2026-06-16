Asia Argento vola sempre più in alto: il premio che sa di rivincita per l'attrice che ha sempre rischiato nella vita
Attrice, regista, musicista, figlia d'arte e icona ribelle: Locarno 79 incorona Asia Argento con il premio alla carriera davanti al pubblico di Piazza Grande.
Locarno 2026 si prepara a rendere omaggio a una delle figure più singolari e polarizzanti del cinema italiano e internazionale: Asia Argento. La figlia del noto regista, Dario, riceverà il Life Achievement Award durante la 79ª edizione del festival svizzero. Un riconoscimento che arriva dopo una carriera costruita pezzo per pezzo, tra scelte audaci, collaborazioni d’autore e una libertà espressiva rara. Di seguito tutti i dettagli e la data della premiazione.
Locarno 2026, Asia Argento riceverà il premio alla carriera
Asia Argento sarà tra le protagoniste del Locarno Film Festival 2026 (che si terrà dal 5 al 15 agosto 2026), dove riceverà il Life Achievement Award, il giorno giovedì 13 agosto sul palco di Piazza Grande. Durante il festival presenterà anche il film La Muerte No Tiene Dueño (Death has no Master) di Jorge Thielen Armand, già selezionato alla Quinzaine des cinéastes di Cannes. Il direttore artistico Giona A. Nazzaro ha sottolineato la sua visione artistica radicale e il suo contributo al cinema contemporaneo: "Un’artista che ha saputo sempre andare al di là degli schemi, mettendosi ostinatamente in discussione e rischiando in prima persona. Animata da una vocazione artistica radicale, attraverso la quale ha saputo esplorare i limiti e le possibilità del cinema, sia come interprete sia come regista, Asia Argento incarna un’inquietudine vitale e generosa che si offre come la rappresentazione più icastica di tutto quel che il cinema può ancora offrire".
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La carriera di Asia Argento
La carriera di Asia Argento inizia giovanissima con Demoni 2… L’incubo ritorna (1986) e prosegue tra cinema d’autore, genere e produzioni internazionali. Ha vinto due David di Donatello come miglior attrice protagonista per Perdiamoci di vista (1994) e Compagna di viaggio (1996), e ha lavorato con numerosi registi di rilievo internazionale, oltre che con suo padre Dario Argento in film come Trauma (1993) e La Sindrome di Stendhal (1996). Ha recitato in opere di autori come Abel Ferrara, Gus Van Sant, Sofia Coppola e altri, alternando film indipendenti e produzioni più commerciali come xXx (2002). Come regista ha firmato Scarlet Diva (2000), Ingannevole è il cuore più di ogni cosa (2004) e Incompresa (2014).
L’ultimo film di cui è protagonista, Death Has No Master, è stato presentato al Festival di Cannes a maggio 2026, ed è diretto da Jorge Thielen Armand. Caro, erede di una piantagione di cacao in Venezuela, torna nel paese per venderla ma scopre che è occupata dagli ex lavoratori. Il conflitto inizialmente legale si trasforma in una forte tensione sociale e personale. Nel confronto emergono le colpe del passato coloniale della sua famiglia, legate a sfruttamento e disuguaglianze. Il ritorno si trasforma così in un viaggio doloroso di presa di coscienza e revisione della propria identità.
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