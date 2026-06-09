Una pazza giornata a New York, l'ultimo film in coppia delle gemelle Olsen: che fine hanno fatto? La pellicola del 2004 fu l'ultima in cui Mary-Kate e Ashley lavorarono assieme, nonché l'ultimo film da attrice per Ashley

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Finire sotto la luce dei riflettori, si sa, porta con sé una notevole pressione. Molti attori bambini finiscono per non reggere, decidendo a un certo punto di mollare completamente un mondo che chiede tantissimo, in termini di visibilità e gestione delle aspettative. Lo sa molto bene Macaulay Culkin, il piccolo Kevin di Mamma ho perso l’aereo, che per anni ha lottato con l’abuso di alcol e sostanze. Ma anche Jack Gleeson, il volto di Joffrey Baratheon in Game of Thrones, ruolo che lo ha spinto a lasciare il cinema e la televisione per oltre un decennio. E, ovviamente, Mary-Kate e Ashley Olsen, probabilmente le due gemelle più note e riconoscibili del cinema, che hanno lasciato quel mondo dopo un’ultima pellicola, Una pazza giornata a New York (2004): ma che fine hanno fatto?

Una pazza giornata a New York, l’ultimo film delle gemelle Olsen assieme

Jane (Ashley) ha 17 anni ed è in ansia per la presentazione del suo discorso valido per l’ammissione alla Oxford University. Decide così di andare a New York accompagnata dalla gemella Roxanne (Mary-Kate) ribelle rockettara, che pensa di approfittarne per partecipare al backstage di un video musicale. Ma la vacanza nella Grande Mela si complica quando Jane perde l’agenda con gli appunti del suo discorso ed entrambe si ritrovano nel bel mezzo di un traffico di musica illegale.

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La pellicola è una commedia per ragazzi senza infamia e senza lode, abbastanza dimenticabile e che ha fruttato alle due gemelle una nomination ai Razzie Awards 2004 come Peggiori attrici protagoniste. Non esattamente il modo migliore per chiudere una carriera iniziata quando non avevano nemmeno un anno. A soli 6 mesi, infatti, vengono prese per interpretare Michelle nella serie Gli amici di papà, ruolo che mantengono (alternandosi per via delle leggi sul lavoro minorile) fino al 1995. Da quel momento inizia una lunga sequela di film dalla struttura tutto sommato molto simile, come Due Magiche Gemelle, Due Gemelle nel Far West, Due gemelle per un papà e via discorrendo.

Che fine hanno fatto le gemelle Olsen?

Il 2004 ha segnato, di fatto, l’ultimo anno da attrice per Ashley, che lascia la recitazione subito dopo Una pazza giornata a New York. In quel periodo Mary-Kate viene ricoverata per gravi problemi di anoressia. Le due gemelle vivono un periodo molto buio e che finisce per avere ripercussioni anche sulla sorella più giovane, Elizabeth, che a sua volta medita di abbandonare il mondo del cinema.

Mary-Kate riesce comunque a ristabilirsi e continua per un periodo la carriera, prima prima con Factory Girl e poi con un ruolo ricorrente nella serie Weeds. Archiviata per entrambe la carriera da attrici, si gettano nel mondo della moda, un universo per cui sembravano portate sin da bambine. Oggi sono imprenditrici: dopo aver iniziato con la collezione di borse che porta la firma della loro Olsenboye, sono arrivate ad avere la loro vera e propria linea di moda, chiamata The Row. A novembre 2015 Mary-Kate Olsen ha sposato Olivier Sarkozy, fratellastro dell’ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy, da cui ha divorziato nel maggio 2020. Ashley dal 2017 è legata all’artista Louis Eisner, che ha sposato nel 2022. Nel 2023 è nato il loro primo figlio, Otto.

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