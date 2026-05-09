Ascolti Tv ieri (8 maggio): le cover sanremesi di Carlo Conti fanno fiasco contro i gieffini di Ilary Blasi
Tra il debutto di MilleunaCover Sanremo, la corsa del Grande Fratello Vip e il ritorno dei talk forti del venerdì, la battaglia degli ascolti si gioca su distanze minime.
Il venerdì sera televisivo continua a muoversi su equilibri piuttosto instabili, con una concorrenza sempre più distribuita tra reality, talk e programmi musicali, e con una prima serata che anche questa settimana ha mostrato un pubblico molto meno compatto rispetto a quanto accadeva solo pochi mesi fa.
Ascolti tv 8 maggio: chi ha vinto tra MilleunaCover Sanremo, e il Grande Fratello VIP
Nella serata di ieri, venerdì 8 maggio 2026, su Rai 1 è andato in onda MilleunaCover Sanremo, che ha interessato 1.926.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:50 alle 00:18. Un risultato discreto, ma non sufficiente per conquistare la vetta della serata, soprattutto in una fascia particolarmente competitiva e ricca di alternative molto forti. A vincere è stato infatti Canale 5 con Grande Fratello Vip, seguito da 1.892.000 spettatori con il 16.2% di share dalle 22:01 all’1:19. Numeri che confermano come il reality continui ad avere una presa importante sul pubblico notturno, riuscendo ancora una volta a costruire gran parte del proprio risultato nella seconda parte della serata. Lo share più alto della prima serata generalista arriva proprio dal programma Mediaset, che continua a mantenere una base fedele nonostante una stagione molto lunga.
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Molto bene anche Rai 2, dove Ore 14 Sera ha raccolto 1.193.000 spettatori pari al 9.6% di share, confermandosi una delle sorprese più solide degli ultimi mesi. Il programma continua infatti a crescere nel venerdì sera, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante in una serata storicamente complicata per l’approfondimento.
Su Italia 1, The Amazing Spider-Man ha incollato davanti al video 961.000 spettatori con il 6.3%, mentre Rai 3 con The Old Oak si è fermata a 608.000 spettatori pari al 3.5%. Resta stabile anche il risultato di Rete 4, dove Quarto Grado totalizza 1.129.000 spettatori con il 9% di share, confermando ancora una volta la fedeltà del suo pubblico. Più staccata La7 con Propaganda Live, che raggiunge 739.000 spettatori e il 5.3%, mentre sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.002.000 spettatori con il 5.7%, continuando a mantenere numeri molto competitivi per la rete. Su Tv8, invece, gli Internazionali d’Italia ottengono 270.000 spettatori con l’1.4% di share.
Gli ascolti della prima serata di venerdì 8 maggio nel dettaglio
- Rai 1 | MilleunaCover Sanremo – 13,4% (1.926.000 spettatori)
- Canale 5 | Grande Fratello Vip – 16,2% (1.892.000 spettatori)
- Rai 2 | Ore 14 Sera – 9,6% (1.193.000 spettatori)
- Italia 1 | The Amazing Spider-Man – 6,3% (961.000 spettatori)
- Rai 3 | The Old Oak – 3,5% (608.000 spettatori)
- Rete 4 | Quarto Grado – 9% (1.129.000 spettatori)
- La7 | Propaganda Live – 5,3% (739.000 spettatori)
- Tv8 | Internazionali d’Italia – 1,4% (270.000 spettatori)
- Nove | Fratelli di Crozza – 5,7% (1.002.000 spettatori)
La sfida dell’access: De Martino e Scotti sempre vicinissimi
Anche nell’access prime time continua la battaglia ormai quotidiana tra Rai e Mediaset. Su Rai 1 Affari Tuoi arriva a 4.464.000 spettatori con il 23.3% di share dalle 20:50 alle 21:44, mantenendo numeri molto solidi e confermando il momento positivo del programma. Su Canale 5, invece, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti con 3.760.000 spettatori e il 20.5%, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.425.000 spettatori pari al 23% dalle 20:53 alle 21:53. Una distanza davvero minima tra i due programmi, che continua a rendere l’access prime time una delle fasce più combattute, stavolta con una leggera vittoria di De Martino.
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