Ascolti Tv ieri (8 maggio): le cover sanremesi di Carlo Conti fanno fiasco contro i gieffini di Ilary Blasi Tra il debutto di MilleunaCover Sanremo, la corsa del Grande Fratello Vip e il ritorno dei talk forti del venerdì, la battaglia degli ascolti si gioca su distanze minime.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il venerdì sera televisivo continua a muoversi su equilibri piuttosto instabili, con una concorrenza sempre più distribuita tra reality, talk e programmi musicali, e con una prima serata che anche questa settimana ha mostrato un pubblico molto meno compatto rispetto a quanto accadeva solo pochi mesi fa.

Ascolti tv 8 maggio: chi ha vinto tra MilleunaCover Sanremo, e il Grande Fratello VIP

Nella serata di ieri, venerdì 8 maggio 2026, su Rai 1 è andato in onda MilleunaCover Sanremo, che ha interessato 1.926.000 spettatori pari al 13.4% di share dalle 21:50 alle 00:18. Un risultato discreto, ma non sufficiente per conquistare la vetta della serata, soprattutto in una fascia particolarmente competitiva e ricca di alternative molto forti. A vincere è stato infatti Canale 5 con Grande Fratello Vip, seguito da 1.892.000 spettatori con il 16.2% di share dalle 22:01 all’1:19. Numeri che confermano come il reality continui ad avere una presa importante sul pubblico notturno, riuscendo ancora una volta a costruire gran parte del proprio risultato nella seconda parte della serata. Lo share più alto della prima serata generalista arriva proprio dal programma Mediaset, che continua a mantenere una base fedele nonostante una stagione molto lunga.

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Molto bene anche Rai 2, dove Ore 14 Sera ha raccolto 1.193.000 spettatori pari al 9.6% di share, confermandosi una delle sorprese più solide degli ultimi mesi. Il programma continua infatti a crescere nel venerdì sera, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante in una serata storicamente complicata per l’approfondimento.

Su Italia 1, The Amazing Spider-Man ha incollato davanti al video 961.000 spettatori con il 6.3%, mentre Rai 3 con The Old Oak si è fermata a 608.000 spettatori pari al 3.5%. Resta stabile anche il risultato di Rete 4, dove Quarto Grado totalizza 1.129.000 spettatori con il 9% di share, confermando ancora una volta la fedeltà del suo pubblico. Più staccata La7 con Propaganda Live, che raggiunge 739.000 spettatori e il 5.3%, mentre sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.002.000 spettatori con il 5.7%, continuando a mantenere numeri molto competitivi per la rete. Su Tv8, invece, gli Internazionali d’Italia ottengono 270.000 spettatori con l’1.4% di share.

Gli ascolti della prima serata di venerdì 8 maggio nel dettaglio

Rai 1 | MilleunaCover Sanremo – 13,4% (1.926.000 spettatori)

Canale 5 | Grande Fratello Vip – 16,2% (1.892.000 spettatori)

Rai 2 | Ore 14 Sera – 9,6% (1.193.000 spettatori)

Italia 1 | The Amazing Spider-Man – 6,3% (961.000 spettatori)

Rai 3 | The Old Oak – 3,5% (608.000 spettatori)

Rete 4 | Quarto Grado – 9% (1.129.000 spettatori)

La7 | Propaganda Live – 5,3% (739.000 spettatori)

Tv8 | Internazionali d’Italia – 1,4% (270.000 spettatori)

Nove | Fratelli di Crozza – 5,7% (1.002.000 spettatori)

La sfida dell’access: De Martino e Scotti sempre vicinissimi

Anche nell’access prime time continua la battaglia ormai quotidiana tra Rai e Mediaset. Su Rai 1 Affari Tuoi arriva a 4.464.000 spettatori con il 23.3% di share dalle 20:50 alle 21:44, mantenendo numeri molto solidi e confermando il momento positivo del programma. Su Canale 5, invece, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti con 3.760.000 spettatori e il 20.5%, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.425.000 spettatori pari al 23% dalle 20:53 alle 21:53. Una distanza davvero minima tra i due programmi, che continua a rendere l’access prime time una delle fasce più combattute, stavolta con una leggera vittoria di De Martino.

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